'Godzilla II: Rey de los monstruos' lanza un nuevo tráiler con una descomunal pelea de titanes

Godzilla ha vuelto, y no está solo... Cinco meses después del primer teaser, lanzado durante la Comic-Con de San Diego, Warner presenta el tráiler oficial de 'Godzilla II: Rey de los monstruos' ('Godzilla: King of the Monsters'), la secuela del reboot que vimos en 2014. Es un adelanto cargado de efectos visuales, intriga y emoción, con una descomunal pelea de titanes; los fans estarán felices.

Los que no regresan son los protagonistas humanos del anterior film, sólo Ken Watanabe repite en esta 'Godzilla 2'. Los nuevos rostros son Millie Bobby Brown (la joven estrella de 'Stranger Things'), Kyle Chandler, Vera Farmiga, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance, Thomas Middleditch, O'Shea Jackson Jr. y Zhang Ziyi. Un reparto estupendo, como en la anterior, ahora sólo queda esperar que sus personajes no sean meros monigotes y el guion los aproveche un poco...

La puesta en escena corre a cargo de Michael Dougherty, director de 'Truco o trato' y 'Krampus'. Toma el relevo de Gareth Edwards, quien después de triunfar con 'Godzilla' se hizo cargo de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' (desde entonces no tiene proyecto en marcha).

Tras 'Godzilla' en 2014 y 'Kong: La Isla Calavera' en 2017, llega el nuevo capítulo de universo de monstruos de Warner y Legendary. La historia sigue los esfuerzos de la agencia cripto-zoológica Monarch cuando sus miembros se enfrentan a varios monstruos colosales; Godzilla, Mothra, Rodan y el Rey de tres cabezas, Ghidorah. Cuando estas antiguas superespecies, que se consideran meros mitos, vuelven a surgir, todas compiten por la supremacía, dejando a la humanidad al borde de la extinción.

'Godzilla 2: Rey de los Monstruos' se estrena el 31 de mayo de 2019. Por cierto, ya está en marcha la siguiente entrega de esta franquicia, un duelo entre Godzilla y King Kong bajo la dirección de Adam Wingard. El estreno está previsto para mayo de 2020. Ya veremos qué nos prometen pero, en principio, no suena demasiado épico que Godzilla se enfrente a Kong después de haber derrotado a los "dioses" de este film...