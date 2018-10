'Godzilla vs. King Kong' incorpora a su reparto al último Tarzán: Alexander Skarsgard

Tras encadenar dos esperadas películas de Netflix —'Mute' y 'Noche de lobos' ('Hold the Dark')—, Alexander Skarsgård se ha unido a una de esas tradicionales superproducciones de Hollywood que prometen arrasar en taquilla y asombrar al público de las salas de cine: 'Godzilla vs. King Kong'. Un colosal crossover que Legendary Pictures estrenará el 22 de mayo de 2020.

Tras el reboot de 'Godzilla' en 2014, cuya segunda parte llegará a los cines en 2019 ('Godzilla II: Rey de los monstruos'), y 'Kong: La isla calavera', este nuevo proyecto va a juntar a las dos gigantescas criaturas en un "combate" que será orquestado por Adam Wingard. Curiosamente, Netflix también estrenó 'Death Note', el último trabajo de este director que se dio a conocer con 'Tú eres el siguiente'.

Skarsgard se suma a un reparto que, por ahora, tiene otros tres nombres confirmados: Millie Bobby Brown —la estrella de 'Stranger Things' se ha unido a la franquicia en 'Godzilla II'—, Julian Dennison —'A la caza de los ñumanos' ('Hunt for the Wilderpeople'), 'Deadpool 2'— y Brian Tyree Henry —'Atlanta', 'This Is Us'—.

De momento no hay mucha información sobre 'Godzilla vs. Kong' pero se sabe que Alexander Skarsgård interpretará al líder de una unidad militar. Aunque no tuvo suerte con 'La leyenda de Tarzán', el hijo del gran Stellan Skarsgård no para de trabajar y pronto le veremos protagonizando 'The Little Drummer Girl', la esperada primera serie realizada por Park Chan-wook.