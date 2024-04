La película de ciencia ficción que se adelantó a 'Interstellar' y 'La llegada' pero fracasó en cines. Enfadó a la Casa Blanca y tiene millones de fans

Nos hemos acostumbrado a que Barack Obama comparta cada año la lista de películas que más ha disfrutado, pero hasta entonces era raro que ningún presidente de los Estados Unidos se pronunciase sobre largometraje alguno. Sin embargo, Bill Clinton dejó claro en 1997 que no quedó nada contento con algo que había hecho Robert Zemeckis en 'Contact'.

La polémica con Bill Clinton

La escena que causó controversia fue aquella que utilizaba parte de una conferencia de prensa realizada por el propio Clinton en 1996 sobre un meteorito que se creía que había llegado de Marte. Sin embargo, Zemeckis editó ese momento para que pareciera que el presidente estaba hablando sobre mensajes que habían llegado de fuentes alienígenas.

Además, la película también hizo uso de un breve fragmento de otras declaraciones de Clinton sobre Saddam Hussein hechas dos años antes para encajarlas con la temática de la película. Apenas tres días después del estreno de 'Contact', la Casa Blanca hizo llegar una protesta a Warner por lo que había sucedido.

Poco a poco empezó a quedar claro que desde la Casa Blanca no exigían realmente nada, pero sí que querían trazar una línea para evitar que otros cineastas hicieran lo que consideraban un uso inapropiado de la imagen del presidente.

De hecho, Warner había estado en contacto con ellos, enviándoles el guion e incluso una copia de la película terminada más de una semana antes de su lanzamiento en cines. El problema es que en todo momento se les olvidó pedir un permiso formal para utilizar la imagen de Clinton, especialmente de la manera en la que lo hacía 'Contact'.

Recordemos que no era la primera vez que Zemeckis se valía de la imagen de un presidente de Estados Unidos, pues ya se utilizaron imágenes de archivo para que s John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon interactuasen con Tom Hanks en 'Forrest Gump'. Entonces no hubo quejas.

No fue la única polémica a la que tuvo que hacer frente la película, pues desde CNN acabaron arrepintiéndose de que 13 presentadores de la cadena aparecieran en la película -casualidad o no, ese arrepentimiento no llegó hasta después de la queja de la Casa Blanca-.

Pinchó en su momento pero ahora está muy bien valorada

Al final se acabó hablando más de ella por temas extracinematográficos, algo que seguramente ayudó a que acabase siendo una decepción en taquilla. Por lo pronto, ni siquiera alcanzó el número 1 en Estados Unidos -quedó totalmente eclipsada por el éxito de 'Men in Black'- pese a su generoso presupuesto de 90 millones de dólares -a lo que hay que sumar toda la inversión en marketing- y acabó su andadura mundial con 171. Se esperaba mucho más de ella.

Eso no quita para que 'Contact' sea una película muy apreciada por los fans de la ciencia ficción realista -sin que ello suponga dejar de lado su vertiente más emocional-, hasta el punto de que no es descabellado decir que se adelantó bastantes años a los estrenos de 'Interstellar' y 'La llegada', películas a las que suele vincularse la cinta de Zemeckis muy a menudo.

Si os habéis quedado con las ganas de (volver a) ver 'Contact', tengo malas noticias para vosotros, ya que no se encuentra en el catálogo de ningún servicio de streaming. Lo que si podéis es haceros con ella en blu-ray y así dejar de ser esclavos de su posible disponibilidad en plataformas.

Imagen | Zanimation