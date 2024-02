Las primeras reacciones a la nueva película de 'El señor de los anillos' prometen un espectáculo épico "100% en la línea de la trilogía original"

Después de la tremenda bajona que nos dio a muchos —entre los que me incluyo— la trilogía de 'El hobbit' capitaneada por Peter Jackson, y a pesar del buen sabor de boca que, a título personal, me dejó la injustamente vapuleada 'Los anillos de poder' de Amazon, he de confesar que ansío volver a la Tierra Media en la gran pantalla con una producción que recupere el espíritu del glorioso tríptico de 'El señor de los anillos' de principios de siglo.

Por suerte, donde podría no haber más que un gigantesco vacío dentro de una IP que lleva aparcada demasiado tiempo en lo que respecta a la gran pantalla, se alza un rayo de luz animado que, bajo el título de 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim', promete atraernos a todos los fans de la obra de Tolkien y atarnos en el patio de butacas durante un par de horas.

Un anime para gobernanos a todos

Hasta el momento, más allá de unos cuantos concept art —con muy buena pinta, todo sea dicho—, no hemos recibido prácticamente material sobre esta precuela ambientada 183 años antes de los acontecimientos de 'Las dos torres'. No obstante, los asistentes a la última edición del festival Annecy pudieron disfrutar de un primer vistazo, y sus reacciones prometen un título a la altura de la licencia.

Ryan Grobins, realizador y veterano en el campo de la animación y los VFX no dudó en alimentar el tren del hype.

"Acaba de terminar la charla sobre el work in progress de la nueva película de El señor de los anillos, La guerra de los Rohirrim, y tengo que decir que el matrimonio entre El señor de los anillos y el anime nunca había tenido mejor pinta. El mundo y los personajes parecían muy auténticos. No puedo esperar a ver esto en cines el año que viene.

Se está usando mucho de Unreal y de motion capture para ayudar a hacer los planos. Pero no hay rotoscpado, es sólo para referencia. Después, se está dando un tratamiento de anime tradicional para el acabado final. ¡Pinta increíble!".

Por su parte, el periodista Rafael Motamayor confesó estar esperando con ansia el estreno.

"El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim ya se encuentra en el top de mis películas más esperadas de 2024. El metraje (breve y sin terminar) que se ha enseñado en Annecy 2023 pinta fantástico. Está al 100% en la línea de la trilogía original siendo a su vez muy anime. No puedo esperar".

Mpmorales también tuvo la suerte de asistir al evento, donde comprobó que 'La guerra de los Rohirrim' guarda cierto parecido con la 'Castlevania' de Adi Shankar.

"Se han enseñado dos escenas (una de ellas, la introducción, sin finalizar) y los productores han comentado la importancia de intentar unir el mundo de las películas de El señor de los anillos con las animadas. Fue una combinación muy interesante. Me recordó un poco a Castlevania".

Para terminar, la gente de CloneWeb tal vez pecó de dramatismo —lágrimas incluidas—, pero no cabe duda de que ha ayudado a echar más leña a las expectativas.

"Me estoy secando los ojos húmedos y limpiando todas estas páginas llenas de notas y os lo puedo decir, La guerra de los Rohirrim está en muy buenas manos. Es un 2D hermoso con nuevos dibujos de John Howe y Alan Lee. Es totalmente Rohan y la historia, basada en tres párrafos, está encabezada por una mujer joven llamada Hera, la hija de Helm Mano de Hierro".

'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim', dirigida por Kenji Kamiyama y protagonizada por Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino y Laurence Ubon Williams, entre otros, tiene su estreno previsto para el 13 de diciembre de este 2024 después de algún que otro retraso.

