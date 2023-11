Qué fue de Rosaura Pérez: la niña comediante que dejó la televisión a causa de la abrumadora fama

Si bien para los adultos que se encuentran en el medio del espectáculo es difícil asimilar el proceso de la fama, para los niños estrella de producciones exitosas es aún peor, y como muestra está el caso de la comediante Rosaura Pérez, que siendo apenas una niña conoció el estrellato en el programa 'Chiquilladas', cuna de grandes talentos de la música y la comedia infantil.

Desde 1982 y hasta 1993, este programa de la barra de comedia de Televisa vio crecer artísticamente a muchos cantantes y actores, entre ellos el conocido músico Aleks Syntek y a la actriz Lucero, que recientemente regresó a la escena con un protagónico por demás exitoso, sin embargo, para la pareja en pantalla conformada por Norma Rubí y Rosaura Pérez la historia fue muy diferente.

Con los papeles de dos niñas de origen indígena que se enredaban en diversas y cómicas situaciones, los personajes de 'Pituka' y 'Petaka' fueron de los más queridos del público durante la emisión del programa, tanto así, que incluso incursionaron en la grabación de varios sencillos, ya que ambas niñas tenían también un talento natural para el canto, además, Rosaura imitaba a la cantante de música vernácula Lola Beltrán entre otros personajes.

Rosaura Pérez, quien hacía el papel de 'Pituka' comentó los motivos por los cuales no siguió su carrera, declarando en un programa especial que recordó a los actores que formaron parte de dicha producción que "No lo asimilé nunca, por eso me retiré; si para un adulto es difícil, para un niño es mucho peor manejar la fama"

En dicha entrevista de 2014, aseguró también que el éxito de su personaje la acomplejaba a donde quiera que iba: "Me costaba mucho ir a lugares donde iban todos los niños y no poder jugar como todos los niños. Nunca logré acoplarme a que me pidieran un autógrafo o que representara mi personaje fuera de la cámara".

"No me arrepiento de haberlo hecho porque fue una época muy bonita de mi vida. Pero si yo tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y la pregunta fuera si lo volvería a hacer, yo creo que no lo volvería a hacer".

El adiós a 'Chiquilladas'

Ya entrada la adolescencia, Rosaura comenta que sus últimas participaciones en el programa infantil fueron parte de una etapa muy difícil en su vida personal, ya que, estudiando la preparatoria, "hacían valla en los pasillos y me empezaban a gritar 'Pitu, pitu', así que imagínate: fue una época difícil porque la gente me pedía hacer un personaje infantil que yo quería dejar".

Fue así como junto con el comediante Carlos Espejel, la actriz Ginny Hoffman y su pareja de actuación Norma Rubí se reunieron con el productor Humberto 'El Pollo' Navarro para acordar su salida del popular programa, desde entonces, Rosaura dejó para siempre su carrera en la televisión.

Aunque a principios de los años 90 Rosaura participó en varias producciones radiales de en la emisora XEW, se ha dedicado desde entonces a la abogacía y no volvió a aparecer más en pantalla.

Imágenes | Youtube

