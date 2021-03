Por qué 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' dura 10 minutos menos en Europa respecto a la versión de HBO Max

Como no podría ser de otro modo, el esperado lanzamiento de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' ha venido con un buen puñado de controversias bajo el brazo; siendo una de ellas la relacionada con una relación de aspecto en 1.33:1 que ha desatado la ira de no pocos espectadores, quienes se quejan de que la imagen no ocupe toda la superficie de sus pantallas —glups—.

Pero no estamos aquí para hablar de aspect ratios y de lo idóneo de este formato para dar formas espectaculares, sino del hecho que ha levantado las suspicacias de un buen número de internautas que se han percatado de que, en Europa, el ansiado Snyder Cut no dura las 4 horas y dos 2 que se nos prometieron —y que están disfrutando en Estados Unidos—, sino 3 horas y 52 minutos.

¿A qué se debe este cambio en el runtime? ¿Han recortado escenas para el montaje estrenado en el viejo continente? ¿Emosido engañado después de cuatro años de espera? En absoluto. Estos diez minutos de diferencia están relacionados con ciertos entresijos técnicos y un fenómeno conocido como PAL speed-up que os voy a explicar rápidamente.

La culpa fue del PAL speed-up

Mientras que la tasa de fotogramas por segundo del sistema ATSC —el equivalente digital del NTSC analógico— propio de países del continente americano como Estados Unidos, Canadá, México, o asiáticos como Corea del Sur, es de 24fps —así se ofrece 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' en HBO Max—; en países como España o el Reino Unido, este framerate es de los 25fps propios de los sistemas PAL.

Este cuadro extra por segundo implica que un archivo de vídeo se reproduzca a una velocidad de 1.04x respecto al original o, lo que es lo mismo, un 4% más rápido. Si restamos este 4% a los 242 minutos de duración de la versión de HBO Max, el metraje total se queda en 232,32 minutos que, redondeando, son las 3 horas y 52 minutos que aparecen en la ficha de HBO España.