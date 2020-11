'Star Wars' desvela lo necesario para ser un Maestro Jedi y tanto Anakin como Luke no cumplen los criterios

El lanzamiento del libro 'The Star Wars Book' ha respondido a una pregunta que seguramente muchos fans de la franquicia se hacían desde hace años: ¿Qué requisitos hay que cumplir para que un personaje pueda ser considerado un Maestro Jedi? Lo que quizá algunos no esperaban es que tanto Anakin como Luke Skywalker no cumplen un criterio esencial.

Por decirlo de una forma bastante clara, hay varias etapas que hay que cumplir, empezando por demostrar tu potencial desde una joven edad -motivo por el cual en 'La amenaza fantasma' se dudaba que Anakin se ajustase a lo necesario- hasta que siendo ya adolescente pasas a ser el padawan (o aprendiz) de un Caballero Jedi o un Maestro Jedi, y una vez ha completado su entrenamiento recibe la posibilidad de seguir ascendiendo en el escalafón.

La forma más usual para conseguirlo es someterse a un Juicio Jedi en el que los Miembros del Consejo determinan si está o no preparado para dar el salto. Sin embargo, esa etapa puede ser intercambiada en situaciones excepcionales cuando alguien ha demostrado su adhesión a la orden en situaciones de increíble dificultad.

El problema de Anakin

Tanto Anakin como Luke superaron esa fase, pero luego llega el momento de demostrar la capacidad de enseñar a alguien el camino para convertirse en Jedi. Ese fue el gran problema del personaje interpretado por Hayden Christensen en 'La venganza de los Sith', y la negativa del Consejo a darle el título de Maestro Jedi es una de las causas principales de que se pase al Lado Oscuro y acabe convirtiéndose en Darth Vader.

A eso habría que añadir otro detalle que ha cogido más relevancia gracias a 'The Mandalorian', ya que su padawan Ahsoka Tano fue quien tomó la decisión de dejar la orden jedi. Es cierto que fue inicialmente expulsada por un crimen que no había cometido, pero al descubrirse la verdad gracias a Anakin prefirió abandonarlo al sentirse decepcionada tras lo sucedido.

El complicado caso de Luke

En el caso de Luke la cosa se complica un poco más, ya que en el universo expandido de Star Wars que Disney decidió eliminar del canon sí que hubiese cumplido ese criterio, tal y como demuestra la gran cantidad de padawans a los que instruyó, pero la cosa cambia si nos fijamos en el canon actual.

Para empezar, Luke decidió desviarse del código jedi al construir un Templo en el que educar a diferentes personas en el control de la fuerza. De hecho, el cómic 'The Rise of Kylo Ren' desveló que Ben Solo fue su primer aprendiz y que ninguno del resto de estudiantes llegó a completar su entrenamiento antes de que el Templo fuese destruido por un ataque de los Caballeros de Ren, quienes buscaban que la culpa cayese sobre Solo, tal y como sucedió.

Es cierto que Luke también empezaría a entrenar a Rey en 'Los últimos jedi', pero también que el personaje inmortalizado por Mark Hamill moría antes de completar el proceso, dándose la particularidad de que su entrenamiento es completado por Leia en 'El ascenso de Skywalker', por lo que ella tiene un argumento más sólido que Luke para ser considerada Maestra Jedi.

No obstante, Leia tampoco sería merecedora de ese honor, pues es cierto que entrenó a las órdenes de Luke, pero ella misma decidió abandonar su entrenamiento en el último momento al detectar que actuar como Jedi acabaría provocando la muerte de su hijo.

Ni que decir tiene que ninguno de los dos llegó a ser considerado un Gran Maestro Jedi, título reservado al más sabio de los Maestros Jedi y que en su momento perteneció a Yoda.