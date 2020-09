'Tenet': John David Washington espera que "podamos explorar más" en una secuela de la película de Christopher Nolan

'Tenet' está teniendo muchas dificultades para no acabar dando pérdidas a Warner, pero la propia compañía aclaró en su momento que la película de Christopher Nolan iba a correr una maratón y no un sprint. Todas esas dudas no han impedido que John David Washington ya se haya pronunciado sobre su deseo de hacer una secuela.

De hecho, Washington ha comentado a Esquire que 'Tenet' planta muy bien las semillas sobre por dónde irían los tiros cuando -cuidado con los spoilers- se desvela que su personaje es el que recluta y entrena a Neil (Robert Pattinson) en el futuro para después vivir multitud de aventuras juntos.

En mi mente, es un sí. Lo haremos de nuevo, veremos en un par de años. En realidad, no lo sé. Chris hace lo que quiere. Quizá tenga algo que ha desarrollado durante años que quiera hacer después, quizá algo que ha visto le ha inspirado y quiere hacerlo, no lo sé. Espero que lo hagamos de nuevo, espero que podamos explorar más porque creo que encontramos algo realmente único.

El actor también ha querido pronunciarse sobre una de las teorías que circula alrededor del final de la película -ojo con los spoilers de nuevo- que apunta que Max, el hijo del personaje interpretado por Elizabeth Debicki, es en realidad una versión infantil de Neil por lo flexible que resulta el flujo del tiempo en 'Tenet':

Lo leí el otro día... ¡me gusta! No sé si cierto o no, tendrás que preguntarle a Chris, pero si hay otra película y lo introducen, sería muy divertido. Veremos lo que pasa.

Personalmente veo muy improbable que 'Tenet' llegue a tener una secuela, tanto por el hecho de que Nolan seguramente prefiera trabar en un proyecto completamente nuevo como por su funcionamiento en taquilla...