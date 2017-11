Varias asociaciones de críticos inician un boicot contra Disney por su veto a Los Angeles Times

Disney domina el mundo del cine desde hace años años y noticias como su intento de hacerse con la división de entretenimiento de Fox dejan claro que la cosa va a ir a más. Tienen el poder y quieren que sea aún mayor, por lo que se pueden permitir ciertas medidas impopulares como prohibir la entrada a los pases de prensa de sus películas a Los Angeles Times. O eso creían, porque como consecuencia de ello varias asociaciones de críticos han organizado un boicot contra Disney.

La medida ha sido secundada por los asociaciones de críticos de Los Ángeles, Nueva York, Boston y la Sociedad Nacional, cuatro de las organizaciones más prestigiosas de Estados Unidos, y consiste en descalificar a todas las películas de Disney de los premios que entregarán próximamente. Así seguirá hasta que vuelvan a dar acceso a los pases a Los Angeles Times, cuyo veto se debe por un artículo publicado en septiembre sobre la relación del estudio con el ayuntamiento de Anaheim, sede de Disneyland.

Disney considera que el artículo publicado por Los Angeles Times era partidista e incorrecto, pero la publicación no se dejó amedrentar y lo ha mantenido tal y como se había publicado originariamente. Vamos, un castigo por lo que consideran que fue una forma injusta de cubrir la historia, ¿de verdad es una excusa razonable para reaccionar así? Muchos creen que no, incluso colaboradores de la propia Disney.

Saluting the film journalists standing up for one another. Standing with you. https://t.co/M9Fs22vv4L