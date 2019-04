'Vengadores: Endgame' desata una locura de preventa inédita: se está pagando hasta 7.500 dólares por entrada

La fiebre por ver 'Vengadores: Endgame' está alcanzado cotas insospechadas. Ya sabíamos que la esperada película de Marvel ha roto récords de preventa tanto en España como en Estados Unidos, pero eso ha llevado a la aparición de la reventa para poder verla lo antes posible y en eBay se han llegado a pagar 7.500 dólares por una entrada.

En concreto, alguien ha desembolsado 15.000 dólares por dos entradas para ver 'Venadores: Endgame' el día de su estreno a las 15:30 en un cine de Nueva Jersey. Además se lleva un póster edición limitada de la película, pero eso no hace que el precio pagado deje de ser menos disparatado. Quizá sea un troll que no piensa pagarlo, pero no descartemos que sea real viendo la locura que hay por la película.





Lo nunca visto hasta ahora

Con anterioridad la reventa ya se había dejado notar, pero para cifras más razonables como pagar 100 dólares por dos entradas o 75 por una. Hay multitud de entradas a la venta y el precio de la mayor parte de ellas oscila entre los 100 y los 300 dólares, pero ojo, que alguien ya ha pujado 9.199 dólares por dos entradas para el día del estreno en un cine de Nueva York.





Erik Davis, director editor de Fandango, la web de referencia en Estados Unidos para la venta de entradas, reconoció que "nunca había visto algo así". Ahora solamente falta esperar a ver cuánto consigue recaudar 'Vengadores: Endgame', porque visto lo visto perfectamente podría arrebatar a 'Avatar' el título de película más taquillera de todos los tiempos. 2.787 millones de dólares es la cifra a batir.





Vía | Indiewire