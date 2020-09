Emmy 2020: Eddie Murphy logra su primer premio gracias a su trabajo como anfitrión en 'Saturday Night Live'

Tras cinco nominaciones a lo largo de su carrera, Eddie Murphy ha logrado al fin su primer Emmy como host del legendario 'Saturday Night Live' en la categoría de actor invitado en serie de humor.

La aparición de Murphy el pasado mes de diciembre significó su primera vez en el programa en 35 años. El show de sketches de la NBC fue una plataforma que lo lanzó antes de ser la estrella que surgió a raíz de 'Superdetective en Hollywood' y que estuvo nominado al Oscar por 'Dreamgirls'.

Murphy se llevó el gato al agua en una categoría con una competencia muy dura, con Brad Pitt y Adam Driver, también como anfitriones del show, Fred Willard, por 'Modern Family', en una nominación póstuma, Dev Patel y Luke Kirby.

El comediante envió un discurso de aceptación y agradecimiento que no se transmitió durante la comunicación y que os dejamos a continuación a través del Twitter de la Academia de Televisión.

Check out Eddie Murphy's #Emmy acceptance speech for Outstanding Guest Actor In A Comedy Series for @nbcsnl. Congrats again, Eddie! pic.twitter.com/o2Tuptr8HV