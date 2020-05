Muere Fred Willard, leyenda de la comedia estadounidense, a los 86 años

Era uno de esos actores que hacía más divertida cualquier película, cualquier serie. Fred Willard fallecía el pasado viernes a los 86 años, un icono de la comedia que conquistó a varias generaciones dejaba este mundo. Despedimos a una leyenda del humor que ha dejado docenas de momentos para el recuerdo.

El hombre más gracioso del mundo

Desde su debut en la muy trash 'Teenage Mother', en 1967, uno de los clásicos del drive in más zarrapastroso de su época, hasta su última aparición, que veremos en unos días en Netflix, cuando llegue el estreno de 'Space Force', la candidez humana y el poderío cómico de Willard conquistó y robó cualquier producción que se puso a tiro. Otra 'Space Force', por cierto, ya tuvo su momento en 1978, donde también apareció Willard.

Nominado para los Emmy por sus papeles en 'Modern Family' y 'Raymond', fue colaborador habitual del director Christopher Guest, donde sus participaciones memorables en 'Very Important Perros' y 'El experto' nunca han sido olvidadas con los años.

Willard estudió en el Showcase Theatre de Manhattan y pasó un año trabajando con Second City, la compañía de improvisación de comedia de Chicago. Poco después comenzaría a actuar en cafeterías y se abriría paso con apariciones en 'The Ed Sullivan Show' y 'The Smothers Brothers Comedy Hour'.

El cómico terminaría apareciendo en más de 700 películas y episodios de televisión a lo largo de cincuenta años. 'Roba bien sin mirar a quién', 'Austin Powers 2: La espía que me achuchó' y 'Dos colgaos muy fumaos' son algunas de sus apariciones más recordadas. También fue el coronel de la Fuerza Aérea que daba un tour por su base militar a los Spinal Tap en el clásico de Rob Reiner. Allí fue donde conoció a Christopher Guest, que interpretaba a uno de los miembros de la banda.

Fred Willard estuvo casado con la dramaturga Mary Lovell desde 1968 hasta su muerte en 2018. Dejan una hija y un nieto. Tristes días para la comedia, que ve cómo nos despedimos últimamente de algunos de sus nombres más importantes del siglo pasado. Descanse en paz.