Elton John hace historia con su Emmy y rompe un particular récord que solo han conseguido artistas como Audrey Hepburn o Rita Moreno

En la gala de anoche de los Premios Emmy, destacó entre los premiados el de Mejor especial de variedades en directo para Elton John, ya que supuso un hito histórico en la carrera del cantante: se convirtió en una de las pocas personas que pueden presumir de haber ganado un Emmy, un Globo de Oro, un Óscar y un Tony.

He's still standing

A su 76 años, el cantante, compositor y pianista Elton John todavía tiene cuerda para rato. Anoche, ganó el Emmy a Mejor especial de variedades en directo, por encima de la ceremonia de los Premios Óscar 2023, la ceremonia de 75th Annual Tony Awards, 'Chris Rock: Selective Outrage' y la 'Super Bowl LVII'.

El artista se alzó con el premio gracias a su espectáculo 'Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium' (disponible en Disney+), que le permitió un logro aún mayor: entrar en el "club EGOT", aquellas personas que cuentan en su haber con un premio Emmy, Globo de oro, Óscar y Tony.

Se dice rápido pero solo 18 personas pueden presumir de ello: el propio Elton John, la actriz Viola Davis, el compositor Alan Menken, la actriz Audrey Hepburn, el director Mike Nichols, la actriz Whoopi Goldberg, el director, guionista y compositor Mel Brooks, la actriz Rita Moreno, el cantante y actor John Legend, el compositor Richard Rodgers, la actriz y productora Jennifer Hudson, el compositor Marvin Hamlisch, el director de orquesta Jonathan Tunick, la actriz Helen Hayes, el actor John Gielgud, el compositor Robert Lopez, el compositor Tim Rice y el compositor Andrew Lloyd Webber.

Aparte de este Emmy, John ha ganado dos premios Óscar (por los temas 'Can you feel the love tonight' de 'El rey león' en 1994 y 'I'm gonna love again' de 'Rocketman' en 2019), un Tony por 'Aida' en 2000, y cinco Grammys por sus canciones 'That's What Friends Are For', 'Basque', 'Can You Feel the Love Tonight', 'Candle in the wind' y 'Aida'.

