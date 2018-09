Emmy 2018: 'El asesinato de Gianni Versace' es la mejor miniserie

La miniserie más nominada de este año, 'El asesinato de Gianni Versace' ha ganado también el premio principal a mejor miniserie. Deja tras de sí a 'The Alienist', 'Genius: Picasso', 'Godless' y 'Patrick Melrose' (una de las favoritas más claras). La balanza se fue inclinando durante la noche hacia 'Godless' tras los premios a Jeff Daniels y Merrett Wever, pero 'Versace' seguía siendo la propuesta con más nominaciones, 18, que solo han cristalizado en un premio para Darren Criss como actor secundario entre los principales.

Ryan Murphy se ha convertido en un valor casi infalible en los Emmys: la primera temporada de 'American Crime History', producida en 2016 y y subtitulada “The People vs. OJ Simpson, ganó el mismo galardón. Puede que el creador tenga una espinita clavada con la serie que le dio fama internacional tras 'Glee', 'American Horror Story', cuyas temporadas han sido todas nominadas, pero no ganaron en ninguna ocasión. La próxima temporada de la autoconclusiva 'American Crime Story' versará sobre el huracán Katrina, pero aún no tiene fecha anunciada de emisión.

'El asesinato de Gianni Versace' incide en el crimen que acabó con el icono de la moda a manos de Andrew Cunanan, entre otras personas, durante tres meses de 1997. La serie trata muchos temas paralelos al crimen como la relación del diseñador con su entorno cercano y el tratamiento, en ocasiones tremendista y homófobo, que la prensa del momento dio al asesinato.

En Espinof | Lista de ganadores de los Emmys 2018