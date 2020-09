Emmy 2020: 'Succession' es la mejor serie dramática

'Succession' se ha proclamado como una de las grandes triunfadoras de la noche al hacerse con el Emmy dedicado a la mejor serie dramática de 2020. Ya había conseguido otros premios importantes como el de mejor actor y lo sorprendente hubiese sido su derrota.

Creada por Jesse Armstrong y emitida por HBO, 'Succession' cuenta la historia de los Roy, una familia multimillonaria en el que cuesta encontrar a alguien que no sea un ser despreciable. Una serie imprescindible que se perfilaba como sucesora de 'Juego de Tronos' en lo referente a premios y lo ha confirmado con su excelente segunda temporada.

Se han quedado sin premio 'Better Call Saul', 'The Crown', 'El cuento de la criada', ganadora en 2017 -hasta ahora era la única de las candidatas que había conseguido triunfar en esta categoría-, 'Killing Eve', 'Ozark', 'The Mandalorian' y 'Stranger Things'