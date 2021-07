Emmy 2021: 'Bruja Escarlata y Visión' le da a Marvel sus primeras nominaciones en categorías importantes de los premios televisivos

Aunque he de admitir que el aquí firmante es un gran fan de la primera incursión de Marvel Studios en la televisión, no me esperaba encontrarme a 'Bruja Escarlata y Visión' entrando en los premios Emmy 2021 por la puerta grande: 23 nominaciones incluyendo Mejor serie limitada, mejor actor y actriz principal y mejor actriz de reparto.

Estas son las primeras nominaciones a las categorías importantes de los Emmy que ha recibido una serie de Marvel. Si a esas les sumamos las cinco que ha recibido 'Falcon y el Soldado de Invierno', nos encontramos con un total de 28 nominaciones para Marvel Studios en el que es su puesta de largo en cuanto a las series para Disney+.

Hay que matizar que las series de Marvel Television como 'Agentes de SHIELD', 'Daredevil' y compañía también recibieron en su época alguna nominación, pero todas a los Creative Arts, ninguno en las "gordas".

Acaparando premios técnicos

Por parte de 'Falcon y el Soldado de Invierno', la única categoría no técnica en la que ha sido nominada es a Mejor actor invitado en un drama para Don Cheadle en su papel de James Rhodes. El resto son para Mejor edición de sonido, Efectos visuales (que también logra 'Bruja Escarlata') y Coordinación de especialistas y Coreografía de ídem.

También 'Bruja Escarlata y Visión' tiene muchísimas nominaciones a categorías técnicas pero también tienen tres a mejor guion (con Jac Schaeffer [1], Peter Cameron y Chuck Hayward [2] y Laura Donney [3]), una a mejor dirección para Matt Shakman y otra para mejor música original (para Agatha All Along).

Con 23 nominaciones, la serie se ha quedado cerca de 'Watchmen', que logró 26 en la edición de 2020. Eso sí, al contrario que la adaptación del cómic de Moore, la serie de Marvel se queda bastante pequeña ante competidoras de la talla de 'Podría destruirte', 'Mare of Easttown', 'Gambito de dama' o 'El ferrocarril subterráneo'