Todos los nominados a los premios Emmy 2021

Ya estamos aquí y comienza la cuenta atrás para la gran noche de la televisión. Tenemos una cita el 19 de septiembre para la gala correspondiente a la 73ª edición de los premios Emmy, concedidos por la Academia de la Televisión estadounidense y ya tenemos nominados.

Ron Cephas Jones y su hija Jasmine Cephas Jones, que se llevaron sendas estatuilla el año pasado por 'This is us' y '#FreeRyanShawn' han sido los encargados de desvelar las nominaciones a las categorías principales de los premios Emmy 2021. Y, como siempre, alguna sorpresa ha habido.

Este año será la cadena estadounidense CBS, y la plataforma OTT del grupo Paramount+ los encargados de emitir la gala de los Emmy 2021, que será presentada por Cedric the Entertainment. En España, como es habitual, lo veremos a través de Movistar+.

Lista de nominados a los premios Emmy 2021

Comedia

Mejor actriz principal

Aidy Briant, 'Shrill'

Kaley Cuoco, 'The Flight Attendant'

Allison Janney, 'Mom'

Tracee Ellis Ross, 'Black·ish'

Jean Smart, 'Hacks'

Mejor actor principal

Antohny Anderson, 'Black·ish'

Michale Douglas, 'El método Kominsky'

William H. Macy, 'Shameless'

Jason Sudeikis, 'Ted Lasso'

Kenan Thompson, 'Kenan'

Mejor comedia

'Black·ish'

'Cobra Kai'

'Emily in Paris'

'Hacks'

'The Flight Attendant'

'El método Kominsky'

'Pen 15'

'Ted Lasso'

Drama

Mejor actriz principal

Uzo Aduba, 'En terapia'

Olivia Colman, 'The Crown'

Emma Corrin, 'The Crown'

Elisabeth Moss, 'El cuento de la criada'

Mj Rodriguez, 'Pose'

Jurnee Smollet, 'Territorio Lovecraft'

Mejor actor principal

Sterling K. Brown, 'This is Us'

Jonathan Majors, 'Territorio Lovecraft'

Josh O'Connor, 'The Crown'

Regé-Jean Page, 'Los Bridgerton'

Billy Porter, 'Pose'

Matthew Rhys, 'Parry Mason'

Mejor drama

'The Boys'

'Los Bridgerton'

'The Crown'

'El cuento de la criada'

'Territorio Lovecraft'

'The Mandalorian'

'Pose'

'This is Us'

Series limitadas, antologías y películas para televisión

Mejor actriz principal

Michaela Coel, 'Podría destruirte'

Cynthia Erivo, 'Genius Aretha'

Elizabeth Olsen, 'Bruja Escarlata y Visión'

Anya Taylor-Joy, 'Gambito de Dama'

Kate Winslet, 'Mare of Easttown'

Mejor actor principal

Paul Bettany,

Hugh Grant, 'The Undoing'

Ewan McGregor, 'Halston'

Lin-Manuel Miranda, 'Hamilton'

Lesilie Odom Jr., 'Hamilton'

Mejor serie limitada o antología

'Podría destruirte'

'Mare of Easttown'

'Gambito de dama'

'El ferrocarril subterráneo'

'Bruja escarlata y Visión'

Variedades

Mejor reality de competición

'The Amazing Race'

'Niquelao!'

'RuPaul's Drag Race'

'Top Chef'

'The Voice'

Mejor talk show

'Conan'

'The Daily Show with Trevor Noah'

'Jimmy Kimel Live'

'Last Week Tonight with John Oliver'

'The Daily Show with Stephen Colbert'

