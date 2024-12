Las 9 grandes sorpresas y decepciones de las nominaciones a los Goya 2025, entre el ninguneo a Najwa Nimri y la faltada a Pedro Almodóvar

Este ha sido un gran año para el cine español. No cabe duda: dos películas han superado el millón de espectadores ('La infiltrada' y 'Padre no hay más que uno 4'), 19 han pasado del millón de euros y su interés posterior en el streaming ha sido evidente. Y por eso las nominaciones a los Goya, al menos en un principio, pintaban tan confusas e igualadas. ¿Se quedaría Almodóvar fuera de la carrera? ¿Premiarían los títulos que han funcionado bien en taquilla? ¿O es el momento de aplaudir y apoyar los pequeños estrenos? Vamos a echar un vistazo a las mayores decepciones y sorpresas de unas nominaciones que van a traer mucha cola hasta la entrega de premios el 8 de febrero.

Ángela, convertida en polvo

Es un poco indignante que 'Polvo serán' solo tenga una nominación, y sea para mejor actor protagonista. No porque Alfredo Castro lo haga mal -¡en absoluto!- sino porque Ángela Molina se come la pantalla en su interpretación de una madre decidida a morir. Lo hace todo: baila, ríe, se preocupa, es uno de sus mejores papeles y el hecho de haber ganado el Goya de Honor en 2021 no debería eximirla de llevarse también un cabezón de pleno derecho ahora. Después de cinco nominaciones sin premio, una estrella de nuestro cine como ella merecía mucho más.

Los Goya no abren la puerta a Almodóvar

Aunque a principio de año se daba por hecho que Pedro Almodóvar sería el rey de los Goya con su primera película rodada en inglés, lo cierto es que 'La habitación de al lado', ganadora del León de Oro en Venecia, se ha tenido que "conformar" con diez nominaciones... excepto la de mejor película. Y es cierto que no es su mejor obra, que puso el listón muy alto con 'Dolor y gloria' y que cualquiera de las cinco nominadas se enfrenta perfectamente en un cara a cara con ella, pero aún así darle de lado siempre parece, de alguna manera, un sacrilegio.

Este verano no hay casa

Es probablemente mi película española favorita de 2024, y se va tan solo con dos nominaciones, a guion adaptado y actor de reparto. Pero 'La casa' merecía mucho más, un viaje a nuestros miedos más internos, al dolor de ver cómo nuestra juventud, personificada en nuestros padres, acabará desapareciendo, y los veranos al sol del pueblo no existirán, solo viviendo en nuestro recuerdo que se desteñirá año tras año. Merecía muchísimo más, y quizá su único problema es que no ha sido un fenómeno cultural como 'La infiltrada' o 'Casa en llamas' (que, por otro lado, es exactamente lo mismo que ha pasado con 'Los destellos').

La taquilla te nomina

Tres de las películas nominadas a la máxima categoría de este año han acabado, dentro de la taquilla del cine español, en el top 10: 'La infiltrada' (segunda película más taquillera del año); 'El 47' (séptima) y 'Casa en llamas' (octava). De hecho, quitando comedias y blockbusters, el orden es ese, una tras otra, casi de manera telegrafiada. Por supuesto, tenían que nominar a la película que mandamos a los Óscar, 'Segundo premio', y el fenómeno cultural que fue 'La estrella azul'. Es inevitable que de la impresión de que tampoco se lo han pensado mucho. ¿Cómo conseguir que el público vea la gala? Nominando a las películas que han visto y que no nos de vergüenza poner en un listado. Habrá que ver si la estrategia les funciona o tirar a lo fácil tiene consecuencias.

No escaparemos

Sorprende que 'Escape', lo nuevo de Rodrigo Cortés, se haya ido de vacío con cero nominaciones, y ni siquiera haya rascado una para Mario Casas. De hecho, sorprende más que ese puesto se lo haya quitado Vito Sanz por 'Volveréis', teniendo en cuenta lo poco que se suele valorar la comedia en España. El papel de Casas es exagerado y repleto de tics, pero con una buena promoción podría no solo haberlo conseguido, sino también haberlo ganado. ¿De verdad que 'Escape' no merecía ningún premio técnico, como mejor dirección de producción? Como poco, sorprendente.

Directores, pero no películas

Sorprende mucho comprobar que de los cinco directores nominados, tan solo dos repiten categoría en película: Arantxa Echevarría por 'La infiltrada' e Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez por 'Segundo premio'. El resto de directores y directoras parece que están teniendo un premio de consolación por películas como 'La habitación de al lado', 'La virgen roja' o 'Marco', que en cualquier otro año podrían haber llegado sin ningún problema a la categoría superior. Y sí, a priori esto coloca a las dos películas que repiten en una mejor posición inicial de cara a ganarlo todo. Mi apuesta personal, 'La infiltrada'. Habrá que verlo.

San Sebastián, faro roto

Durante mucho tiempo se consideraba que las películas españolas que pasaban por San Sebastián tenían la nominación casi asegurada, vestidas con un ambiente de glamour. Sin embargo, últimamente parece todo lo contrario: 'El llanto', 'La virgen roja', 'Los destellos' y 'Soy Nevenka' ('Tardes de soledad' competirá el año que viene), que estuvieron en sección oficial, no han llegado a optar al galardón máximo. Aunque, todo sea dicho, 'La estrella azul' se conoció gracias a San Sebastián el año pasado. Premio de consolación para el festival.

La virginal Najwa

Najwa Nimri es un nombre que no siempre cae bien en la industria del cine español, pero, te parezca ella lo que te parezca, es innegable que en 'La virgen roja' hace un papel increíble con el que merecía el puesto en la categoría de mejor actriz. Si Aixa Villagrán ha entrado en mejor actriz de reparto, no hay perdón. Además, la película se ha quedado fuera de mejor fotografía... cuando es una de sus cualidades más destacables. Un ninguneo muy injusto.

Falta el madrileño

Después de coronarse como uno de los reyes de la música hispana, Antón Álvarez (o sea, Pucho, o sea, C. Tangana) ha probado suerte en el cine con la curiosa 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', que ha sido nominada a mejor documental y mejor canción... pero no a dirección revelación, cuando claramente es lo más relevante de esta película. Además, le habría dado un efecto fan curiosísimo, aunque fuera por motivos extra-cinematográficos. ¿Honestamente? Esa categoría podía haberse cambiado de arriba a abajo, porque es un poquito cuadro.

