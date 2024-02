“No todo vale”. El consejo de informativos de RTVE critica con dureza el trabajo de Inés Hernand en los Goya y exigirá explicaciones a los responsables de su contratación

Los Goya 2024 le han salido a pagar a RTVE. A pesar de haber subido una décima de cuota de pantalla respecto al año anterior, con un 23,5%, y de haber congregado a 2.359.000 espectadores para convertirse en lo más visto del prime time del sábado, la última ceremonia de los premios del cine español ha perdido 325.000 espectadores para convertirse en la peor desde 2006 en términos de audiencia. Pero esto no es todo lo que ha salido rana a la pública.

Esta misma mañana, el Consejo de Informativos de Radio Televisión Española ha emitido un comunicado en el que "hace cosntar su rechazo con el tono y el contenido de la alfombra roja de los Premios Goya en RTVE Play por parte de una colaboradora externa", en referencia a Inés Hernand y su, digamos, peculiar retransmisión previa a la gala.

Tono y política

Durante su cobertura, Hernand hizo gala de su estilo habitual y soltó perlas como "mira, me da igual, llevo cinco horas aquí y estoy hasta el coño" después de confundir a la actriz María León con su representante. No obstante, lo que más ha irritado al organismo ha sido la interacción de la presentadora con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En su breve encuentro, Hernand preguntó a Sánchez si le había gustado 'La sociedad de la nieve' para, después de la respuesta afirmativa del político, gritarle mientras se alejaba "¡Eres un icono, presi, te queremos!" y celebrar a viva voz el haber conseguido hablar con él. Algo que, para el CdI, ha sido la gota que ha colmado el vaso, tal y como reza el texto:

"Al margen de otras intervenciones más que discutibles durante toda la emisión (eructo, quejas, palabras malsonantes sin contexto...), nos parece que el tono adulador hacia un presidente del Gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radio televisión pública, que es de todos".

Personalmente he de decir que, a pesar de que no me haga ni pizca de gracia el tono y el estilo de Hernand, es tremendamente injusto señalar a la profesional como culpable de la polémica. Cualquier compañía debería ser perfectamente consciente del tipo de contenido que quiere y si la colaboradora a la que contrata se ajusta a sus requisitos, y si decide arriesgar para llegar a ciertos sectores de público potencial, no rasgarse las vestiduras a posteriori.

El Consejo de Informativos de RTVE "pedirá explicaciones a los responsables de RTVE Play y dará cuenta de las mismas más adelante".

