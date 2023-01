"Es elitista, excluyente y retrógrado". Christina Ricci critica la revisión de los Premios Óscar tras la nominación de Andrea Riseborough

La "nominación sorpresa" de Andrea Riseborough en los Premios Óscar 2023 sigue dando que hablar. Algunas voces críticas se han alzado contra la decisión de la Academia de revisar los procedimientos de campaña de los nominados de este año, como la actriz Christina Ricci que la ha tildado de "elitista y excluyente".

"Deberían avergonzarse"

La nominación de Riseborough a Mejor Actriz resultó inesperada para muchos, ya que se trata de una película que apenas recaudó 27.322 dólares con su exhibición en cines estadounidenses, aunque poco antes de las nominaciones contó con el respaldo de varios intérpretes (como Charlize Theron o Jennifer Aniston) a la actuación de la actriz.

Pese a que no se explicitó en el comunicado de la Academia el caso de la nominación de Andrea Riseborough por 'To Leslie', no parece casualidad que se anuncie esa revisión para garantizar que "la compentencia en los premios sea limpia y ética" justo después de esta polémica.

Al menos, así lo piensa la actriz Christina Ricci ('Yellowjackets') que ha criticado duramente esa decisión, ya que considera que solo favorecen a las películas que tienen mucho dinero para invertir en una campaña millonaria por el Óscar, mientras que las producciones más pequenas salen perjudicadas:

Es gracioso que la "nominación sorpresa" (o sea, que no se han gastado toneladas de dólares en posicionar a esta actriz) de una actuación legítima y brillante esté siendo investigada. ¿Así que solo las películas y los actores que puedan pagar las campañas merecen reconocimiento? Me parece elitista, excluyente y, sinceramente, muy retrógado. Y estoy segura de que ella no ha tenido nada que ver con la campaña. Estas cosas no las controlan ni deciden los actores y, sin embargo, esto va a afectar a su nominación. Si al final se la quitan, deberían avergonzarse.

La nominación de Riseborough a Mejor Actriz resultó inesperada para muchos, ya que se trata de una película que apenas recaudó 27.322 dólares con su exhibición en cines estadounidenses, aunque poco antes de las nominaciones contó con el respaldo de varios intérpretes (como Charlize Theron o Jennifer Aniston) a la actuación de la actriz.

Todavía no se sabe si la investigación llevada a cabo se traducirá en la retirada de Riseborough como candidata, el martes 31 de enero se pronunciarán al respecto. En España, la película de 'To Leslie' se estrenará el 3 de marzo.