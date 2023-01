Óscar 2023: Angela Bassett marca un nuevo hito para Marvel en los premios gracias a su nominación por 'Black Panther: Wakanda Forever'

Esta tarde la temporada de premios 2022-2023 ha puesto rumbo a su cierre definitivo después de que Riz Ahmed y Allison Williams hayan anunciado la lista de nominaciones a los ansiados premios Óscar. Una lista de candidaturas que, además de haber desconcertado —en casos enfadado— más de lo habitual al colectivo cinéfilo, han traído bajo el brazo algún que otro récord.

Siempre hay una primera vez

Dos de los más notorios tienen como protagonistas a las flamantes vencedoras del Globo de Oro a la mejor actriz principal de comedia Michelle Yeoh y a la mejor actriz de reparto de drama Angela Bassett. Por su parte, la protagonista de la gran tapada del año 'Todo a la vez en todas partes' —que cosecha 11 nominaciones— se ha convertido en la primera actriz identificada como asiática en optar al galardón, mientras que la intérprete de 'Black Panther: Wakanda Forever' ha dado una alegría a La casa de las ideas.

La nominación a Angela Bassett, que ha dado vida a la reina Ramonda en el MCU, se ha convertido en la primera para Marvel Studios en una categoría interpretativa. Para la actriz supone la segunda candidatura a la preciada estatuilla, habiendo optado por primera vez a ella en la categoría de mejor actriz principal en 1994 por su papel como Tina Turner en 'Tina' —'What's Love Got to Do with It'—.

Además de la de Bassett, 'Black Panther: Wakanda Forever' cuenta con otras cuatro nominaciones al mejor vestuario, el mejor maquillaje y peluquería, la mejor canción original y los mejores efectos visuales. Veremos qué tal se le da la noche al largometraje que ha dado el cierre a la Fase 4 del MCU y primera de la Saga del Multiverso. La competencia, desde luego, es feroz.