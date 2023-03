Los Óscar rescatan a Netflix en su año más convulso: la compañía gana seis premios y se convierte en la segunda más premiada de la edición

Netflix obtuvo grandes victorias en la 95ª edición de los Premios de la Academia, incluido el Oscar al mejor largometraje internacional por 'Sin novedad en el frente' y su primer Oscar al largometraje de animación por 'Pinocho de Guillermo del Toro'. En total, la plataforma ganó seis premios Óscar el domingo, tras haber recibido 16 nominaciones en total este año, un balón de oxígeno en un año en el que su popularidad ha alcanzado mínimos inesperados.

Premios justos a dos grandísimas películas

'Sin novedad en el frente', dirigida por Edward Berger, ganó cuatro premios Oscar (con nueve nominaciones), recogiendo los trofeos de mejor largometraje internacional, mejor fotografía (James Friend), banda sonora original (Volker Bertelmann) y diseño de producción (Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper). La película es una adaptación sombría e inquietante de la famosa novela sobre la Primera Guerra Mundial que había dominado los premios BAFTA del Reino Unido con un récord de siete premios, incluyendo mejor película, director (Berger), guión adaptado, cinematografía, sonido, banda sonora original. y película en idioma no inglés.

'Pinocho de guillermo Del Toro', una adaptación en stop-motion del clásico cuento de hadas, superó a los otros cuatro contendientes en la categoría, incluidos 'El monstruo marino' de Netflix, 'Marcel the Shell With Shoes On' de A24, 'El gato con botas: El último deseo' y 'Red' de Disney-Pixar. Netflix también ganó en la categoría de cortometraje documental por 'The Elephant Whisperers', que sigue a Bomman y Bellie, una pareja indígena del sur de la India, que dedican su vida a cuidar a un bebé elefante huérfano llamado Raghu. El director Kartiki Gonsalves pasó cinco años haciendo una crónica de Bomman y Bellie para el documental.

Netflix ya había ganado 16 premios Oscar (de 116 nominaciones) con fuertes campañas de temporada de premios en los últimos años. Pero hasta la fecha no ha podido obtener una victoria en el frente de la mejor película. En los Oscar de 2022, Netflix solo ganó un trofeo: la victoria de Jane Campion por dirigir 'El poder del perro'. En 2021, Netflix ganó siete premios Oscar, más que cualquier otro estudio ese año. En 2020, 'El irlandés' de Martin Scorsese quedó fuera de los Oscar después de recibir 10 nominaciones, y 'Roma' de Alfonso Cuarón ganó tres Premios de la Academia en 2019, por dirección, fotografía y película en lengua extranjera.

