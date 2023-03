Oscars 2023: dónde ver en streaming todas las películas nominadas a los Premios Óscar

La temporada de premios de cine 2022-2023 encara su recta final de cara a la ceremonia de entrega de los Óscar que se celebrará la madrugada del próximo 13 al 14 de marzo. Y qué mejor forma de caldear el ambiente que recordando una lista de nominaciones que, en esta ocasión, no ha dejado a todo el mundo contento —menos incluso de lo habitual—.

Pero no estamos aquí para hablar sobre polémicas, ausencias y sorpresas inesperadas, sino para recopilar todos los largometrajes y cortometrajes que optan a la preciada estatuilla y que pueden verse desde este mismo momento en plataformas de streaming como Netflix, Disney+, HBO Max, Movistar+, Amazon Prime Video y Apple TV+.

Las nominadas en streaming

'Todo a la vez en todas partes' ('Everything Everywhere All at Once')

La gran revolución indie de la temporada de premios llega firmada por los Daniels. Esta magnífica aventura multiversal capitaneada por Michelle Yeoh lo tiene todo: acción, comedia, algún toquecito de drama familiar, mapaches parlantes... y nada menos que once nominaciones a los Óscar. Puedes verla en Movistar+.

Crítica en Espinof: 'Todo a la vez en todas partes': un brillante oasis multiversal desbordante de creatividad que hace palidecer a sus homólogos multimillonarios

'Elvis'

Otra de las grandes posicionadas para salir con la cabeza bien alta de la entrega de premios es 'Elvis', el biopic musical dirigido por Baz Luhrmann y protagonizado por un Austin Butler que ha causado sensación. Puedes comprobar por qué la nueva película sobre el Rey del rock es merecedora —o no— de sus ocho nominaciones en Movistar+ y HBO Max.

Crítica en Espinof: 'Elvis' no es para tanto: su precioso envoltorio esconde un regalo que ya hemos visto antes

'Pinocho de Guillermo del Toro' ('Guillermo del Toro's Pinocchio')

Si aún existe un mínimo de justicia en este mundo, la maravillosa 'Pinocho de Guillermo del Toro' terminará alzando el Óscar a la mejor película de animación del año. Esta hermosa fábula en la que se dan la mano una factura técnica tan deslumbrante como su narrativa, una buena dosis de existencialismo y una curiosa exploración de la Italia fascista está alojada en el catálogo de Netflix.

Crítica en Espinof: 'Pinocho de Guillermo del Toro' es extraordinaria: Netflix embellece su catálogo con una sombría fábula que reafirma a su creador como un maestro narrador

'Top Gun: Maverick'

La flamante secuela del clásico de los 80 dirigido por Tony Scott llegó a nuestras salas de cine para poner patas arriba la taquilla de 2022, y ahora desembarca en los Óscar con un buen puñado de nominaciones —que incluyen la de mejor película— entre las que, incomprensiblemente, no se encuentra la de mejor dirección de fotografía. Puedes disfrutar de esta aventura de altos vuelos en Amazon Prime Video y Movistar+.

Crítica en Espinof: 'Top Gun: Maverick' es el blockbuster perfecto: una joya que funde el encanto de los ochenta con la acción más revolucionaria desde 'Mad Max: Furia en la carretera'

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' ('Glass Onion: A Knives Out Mystery')

La segunda parte de la divertidísima 'Puñales por la espalda' sólo opta al Óscar al mejor guión adaptado, pero esta brillante vuelta de tuerca a la vuelta de tuerca que dio la original al subgénero del whodunnit bien merecería hacerse con el galardón. Para ver la nueva joya de Rian Johnson no tienes más que acceder a tu cuenta de Netflix.

Crítica en Espinof: 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' es una de las mejores y más divertidas películas del año: la secuela de Netflix no tiene nada que envidiar a su predecesora

'Blonde'

Otro de los grandes fenómenos mediáticos de 2022 fue la controvertida 'Blonde', el falso biopic centrado en la figura de Marilyn Monroe dirigido por un Andrew Dominik con su vis experimental más desatada que nunca. Lamentablemente, sólo se ha llevado una merecidísima nominación a la mejor actriz por el trabajo de Ana de Armas que, por cierto, puedes admirar en Netflix.

Crítica en Espinof: 'Blonde' es una de las mejores películas del año: Ana de Armas se transforma en Marilyn Monroe en un genial antibiopic de Netflix llamado a dividir al público

'Sin novedad en el frente' ('Im Westen nichts Neues')

La segunda gran revolución de las nominaciones a los Óscar ha sido 'Sin novedad en el frente', la nueva adaptación de la novela de Erich Maria Remarque que, en esta ocasión, ha corrido a cargo de Edward Bergerl. Nominada a la mejor película y a la mejor película internacional —así como a otras siete categorías—, está disponible en el catálogo de Netflix.

Crítica en Espinof: 'Sin novedad en el frente' es imprescindible: Netflix propone una brutal respuesta alemana a '1917' que no adorna las atrocidades de la guerra

'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades'

Nominada a la mejor fotografía por la labor del Chivo Lubezki, la nueva —y excesiva— película de Alejandro González Iñárritu propone más de dos horas y media de espectáculo audiovisual —y una narrativa un tanto deslavazada— que pueden disfrutarse en Netflix.

Crítica en Espinof: 'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades' es la onírica masturbación de un Iñárritu desatado, para bien y para mal

'Black Panther: Wakanda Forever'

La última película de la olvidable Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel tuvo que sobreponerse a la triste muerte de Chadwick Boseman para poder tomar forma. Finalmente, 'Wakanda Forever' llega a los Óscar con cinco nominaciones bajo el brazo, destacando la de Angela Bassett como mejor actriz secundaria. Puedes verla en Disney+.

Crítica en Espinof: 'Black Panther: Wakanda Forever' es la mejor película de Marvel hasta ahora: una estupenda aventura bélica marcada por la dolorosa ausencia de Chadwick Boseman

'The Batman'

El Batman grunge de Matt Reeves no sólo ha supuesto la que, probablemente, sea la mejor adaptación de las aventuras del Caballero Oscuro a la gran pantalla, sino que además opta a los Óscar al mejor sonido, los mejores efectos visuales y el mejor maquillaje y peluquería. Injustísima la ausencia de Greig Fraser en el apartado de fotografía, por cierto. Está disponible en HBO Max.

Crítica en Espinof: 'The Batman' es extraordinaria: una joya oscura en forma, pero brillante en ejecución, que trasciende a la etiqueta de "cine de superhéroes"

'RRR'

2022 estuvo marcado por el estreno de uno de los grandes bombazos que ha logrado exportar la prolífica industria india a lo largo y ancho del planeta. Se titula 'RRR', y su arrolladora épica cargada de acción, efectos visuales y excesos de todo tipo, además de extenderse durante tres horas, está nominada a la mejor canción original. Puedes alucinar con ella en Netflix.

Crítica en Espinof: Qué ver en Netflix: el fenómeno de acción del año viene de la India y es un desborde de creatividad y diversión épica

'Argentina, 1985'

Nominada al Óscar a la mejor película internacional, el último trabajo de Santiago Mitre, protagonizado por un Ricardo Darín tan impecable como de costumbre, nos invita a recorrer el conocido como Juicio de las Juntas contra los altos mandos de la dictadura argentina. Se encuentra disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

Crítica en Espinof: 'Argentina, 1985' encuentra el punto medio perfecto entre el drama judicial y la comedia con un Ricardo Darín excelso

'Red' ('Turning Red')

La principal rival del 'Pinocho' de Guillermo del Toro en la categoría de mejor película de animación llega de la siempre interesante factoría Pixar, y su fantástica exploración de las relaciones maternofiliales y los monstruosos caminos de la adolescencia en clave coming of age está disponible Disney+.

Crítica en Espinof: 'Red' es una auténtica joya: Pixar desata su lado más lúdico en una comedia fantástica de alto voltaje relegada injustamente a Disney+

'El monstruo marino' ('The Sea Beast')

Dirigida por Chris Williams, responsable de títulos como 'Vaiana' o 'Big Hero 6', 'El monstruo marino' opta al Óscar a la mejor película de animación gracias a su apuesta de aventuras de corte clásico que aúna a públicos de todas las edades con su historia de niñas y cazadores en busca de una criatura marina —como bien sugiere el título—. Puedes verla en Netflix.

Crítica en Espinof: 'El monstruo marino': Netflix nos trae una espectacular mezcla de 'Cómo entrenar a tu dragón' y 'Moby Dick' cuyo punto débil es un previsible guion

'Causeway'

La primera de las dos nominaciones que ha logrado rascar Apple TV+ este año tiene como protagonista a Brian Tyree Henry, que opta al galardón a mejor actor secundario por su trabajo en este drama de la factoría A24 dirigido por Lila Neugebauer. Como es obvio, está disponible en Apple TV+.

'Fire of Love'

Puede que uno de los documentales que más han ocupado conversaciones durante el curso cinematográfico 2022 ha sido este 'Fire of Love'. Un espectacular vistazo a la vida de Katia y Maurce Kfrafft; una pareja de célebres vulcanólogos franceses cuya historia has ido recogida por Sara Dosa en este hipnótico documental incluido en el catálogo de Disney+.

Crítica en Espinof: El amor entre erupciones volcánicas y expediciones kamikazes en esta impresionante película documental que ha llegado a Disney+ (y maravillaría a Werner Herzog)

'Navalny'

Sin abandonar la categoría de mejor documental encontramos 'Navalny', dirigido por Daniel Roher. Un ejercicio que coquetea con el thriller para explorar la figura de Alexei Navalny, líder de la oposición rusa y activista anticorrupción cuyo nombre figuró en medios de todo el mudno después de ser envenenado con Novichok, presuntamente, por orden del Kremlin. Puedes verlo en HBO Max.

Crítica en Espinof: El thriller de espías se disfraza de documental político en esta estrambótica película nominada al Óscar que se puede ver en HBO Max

'Una casa hecha de astillas'

Este documental centrado en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y dirigido por Simon Lereng Wilmont, llega a los Óscar tras hacerse con los premios a la mejor dirección y al mejor documental en Sundance, y después de ser nominada en los Premios del Cine Europeo y en los Independent Spirit. Se encuentra en el catálogo de Filmin.

Crítica en Espinof: Es una emocionante crónica de la infancia destrozada en Ucrania: este íntimo documental nominado al Óscar se puede ver en streaming

'All That Breathes'

Bajo la fachada de documental ornitológico, 'All That Breathes' ha ido encandilando a sindicatos, festivales y galas de premios, donde ha rascado no pocas nominaciones que podrían traducirse en el éxito en los Óscar. Si quieres comprobar qué lo hace tan atractivo, puedes hacerlo en HBO Max.

Crítica en Espinof: Emergencia climática y sanación de pájaros heridos en la India: este poético documental está nominado al Óscar y se puede ver en HBO Max

'Le pupille'

Y empezamos a clausurar la lista con los cortometrajes, en este caso en acción real. El primero que pude verse en plataformas es 'Le pupille'; un celebrado ejercicio navideño escrito y dirigido por Alice Rohrwacher incluído con la suscripción a Disney+.

Crítica en Espinof: 'Le pupille': esta joyita italiana de treinta minutos es la travesura más bonita jamás rodada y está escondida en el catálogo de Disney+

'Un adiós irlandés'

Dirigido por Tom Berkeley y Ross White, este cortometraje ambientado en la Irlanda del Norte rural es el único que puede plantar cara a 'Le pupille' en los Óscar. Puedes verlo en Movistar+.

'Nuestro bebé elefante'

La gran N del streaming llega a los Óscar con una doble nominación en la categoría de mejor cortometraje documental. El primero de los candidatos es este emotivo título indio centrado en una pareja que dedica su vida a cuidar de un pequeño elefante huérfano. Puedes disfrutar de él en Netflix.

'El efecto Martha Mitchell'

El segundo cortometraje documental de Netflix es 'El efecto Martha Mitchell', una pieza de 40 minutos dirigida por Anne Alvergue y Debra McClutchy que explora la figura de Martha Mitchell, clave del turbio escándalo Watergate de la administración Nixon.

'My year of dicks'

Bajo el llamativo título de 'My year of dicks' encontramos la historia de Pam, una adolescente que, en 1991, decide que quiere perder su virginidad. Adaptación de las memorias de Pamela Ribon, 'Notes to Boys: And Other Things I Shouldn't Share in Public', ella misma firma el guion que ha dirigido Sara Gunnarsdóttir. Divertido y con una animación peculiar, podéis disfrutarlo gratis en Vimeo.

En Espinof: Es una de las películas nominadas más divertidas y la puedes ver gratis en streaming: así es 'My Year of Dicks', candidata al Óscar a mejor cortometraje animado

'El niño, el topo, el zorro y el caballo' ('The Boy, the Mole, the Fox and the Horse')

Y, para terminar, qué mejor que esta hermosura nominada al mejor cortometraje de animación titulada 'El niño, el topo, el zorro y el caballo'; una pieza de media hora dirigida por Peter Baynton y Charlie Mackesy basada en el popular libro del segundo con un tratamiento visual magnífico que puede disfrutarse en Apple TV+.

En Espinof | Las 10 nominadas a mejor película en los Óscar 2023 ordenadas de peor a mejor

Más en Espinof | Todo sobre los Premios Óscar 2023