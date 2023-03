Las 10 nominadas a mejor película en los Óscar 2023 ordenadas de peor a mejor

Quedan ya solamente unos días para que se anuncien los ganadores de la 95 edición de los Premios Óscar. Hace tiempo que conocemos todas las películas nominadas y todos los interesados seguro que ya se han puesto al día para poder hablar con conocimiento de causa, que es justo lo que vamos a hacer ahora.

A continuación encontraréis las 10 nominadas en la categoría de mejor película a los Óscar de 2023 ordenadas de peor a mejor. Se ha convertido en una tradición, pues ya lo hice tanto con las aspirantes de 2022 como con las candidatas de 2021. Obviamente, esto refleja únicamente mi opinión personal, por lo que no dudéis en utilizar los comentarios si queréis compartir vuestro orden. Sin más añadir, vamos a ello.

10) 'Avatar: El sentido del agua' ('Avatar: The Way of Water')

Dirección: James Cameron Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet

La secuela de la película más taquillera de la historia apostó por una historia con una estructura similar para que James Cameron pudiera seguir explorando su pasión por el fondo marino. Un éxito indiscutible en taquilla pero la cosa es más complicada en lo artístico, ya que puede llegar a hacerse pesada y que el espectador acabe cansado bastante antes de que 'El sentido del agua' muestre su mejor cara durante el último acto. Esperemos que la cosa remonte con 'Avatar 3', pues esta segunda entrega no deja de ser una preparación para lo que está por venir.

Crítica de 'Avatar: El sentido del agua'

9) 'Ellas hablan' ('Women Talking')

Dirección: Sarah Polley Reparto: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Ben Whishaw, Frances McDormand

Las intenciones son inmejorables, pero el resultado es un tanto cuestionable. Sarah Polley parte aquí de una novela inspirada en un terrible caso real para sacar adelante una película en la que las ideas priman por encima de todo lo demás, hasta el punto de que acaba resultando algo artificial en la alegoría que propone. Las actrices están bastante bien pero en unos papeles algo vacíos de humanidad en beneficio del mensaje acerca de la masculinidad tóxica.

Crítica de 'Ellas Hablan'

8) 'El triángulo de la tristeza' ('Triangle of Sadness')

Dirección: Ruben Östlund Reparto: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Dolly de Leon, Zlatko Burić, Iris Berben, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Jean-Christophe Folly, Amanda Walker, Oliver Ford Davies, Sunnyi Melles, Woody Harrelson

Una sátira hecha desde una posición de privilegio y renunciando a cualquier tipo de sutileza en beneficio de un enfoque directo y de trazo grueso. Sufre algo por su abultado metraje, ya que arranca con fuerza y engancha al espectador, luego se pierde un poco durante el segundo acto y vuelve a subir durante sus últimos minutos. Eso sí, lo que no se le puede negar es que es bastante entretenida en líneas generales, pero quizá provoque antipatía en cierto sector del público.

Crítica de 'El triángulo de la tristeza'

7) 'Elvis'

Dirección: Baz Luhrmann Reparto: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Kelvin Harrison Jr., David Wenham, Kodi Smit-McPhee, Luke Bracey

Un enérgico biopic del rey del rock muy marcado por la presencia tras las cámaras de Baz Luhrmann. De hecho, la película no se entiende sin el sello que le imprime el director de 'Moulin Rouge', sin que eso reste ni un ápice de mérito a las grandes interpretaciones de sus dos protagonistas, con el guion sabiendo jugar muy bien sobre qué momentos centrarse más en Austin Butler y en cuáles el grotesco personaje de Tom Hanks tiene que ser el centro de atención.

Crítica de 'Elvis'

6) 'Todo a la vez en todas partes' ('Everything Everywhere All At Once')

Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert Reparto: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong, Jamie Lee Curtis

La gran favorita para llevarse el premio gordo de la noche es una película de ciencia ficción que rebosa imaginación a la hora de tratar un tema tan estimulante como el del multiverso. Repleta de momentos para el recuerdo, a mí me acaba cansando un poco en su tramo final por el exceso de acumulación de ideas y situaciones, como si a veces quisiera deleitarse más de la cuenta en todo lo que propone. No obstante, es la gran favorita y ha arrasado en todos los premios importantes hasta ahora, por lo que sería una sorpresa mayúscula que no se lleve el Óscar.

Crítica de 'Todo a la vez en todas partes'

5) 'Sin novedad en el frente' ('Im Westen nichts Neues')

Dirección: Edward Berger Reparto: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Daniel Brühl

Nueva adaptación de la novela de Erich Maria Remarque que ya sirvió como base para una aclamada película de 1930 de una importancia capital en la historia del cine bélico. No obstante, aquí el referente parece ser más el reciente éxito de '1917', sobre todo en ciertas cuestiones técnicas y algunas decisiones de puesta en escena. Sólida en todo momento, resulta curioso que cuando más brille es en los momentos íntimos que nos permiten conocer un poco más a sus protagonistas.

Crítica de 'Sin novedad en el frente'

4) 'Los Fabelman' ('The Fabelmans')

Dirección: Steven Spielberg Reparto: Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch

Una película con toques autobiográficos de Steven Spielberg que es un canto de amor al cine, pero también una obra bastante triste que oculta una lectura mucho más desalentadora de lo que supone vivir tu vida a través del séptimo arte. Dirigida con maestría, es una lástima que este tipo de propuestas no conecten ya demasiado con el público, ya que se trata de uno de los pocos fracasos en taquilla de su máximo responsable.

Crítica de 'Los Fabelman'

3) 'Top Gun: Maverick'

Dirección: Joseph Kosinski Reparto: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Val Kilmer

El regreso de un personaje mítico que sabe cómo alimentarse de la nostalgia sin caer presa de ella. Todo ello con una historia sencilla y directa que Joseph Kosinski plasma en imágenes de una forma impresionante, ya que es una de esas películas que se disfruta aún más en la pantalla más grande posible. Y no me olvido de un Tom Cruise demostrando que ahora mismo no hay ninguna estrella como él en Hollywood.

Crítica de 'Top Gun: Maverick'

2) 'Tár'

Dirección: Todd Field Reparto: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Cordune, Mark Strong

Una cinta fascinante que puede leerse simplemente con una atrevida lectura de la cultura de la cancelación, pero en ella hay mucho más que rascar a poco que te pares a pensar en multitud de detalles que aparecen a lo largo de su abultado metraje. Por supuesto que la excepcional interpretación de Cate Blanchett brilla con luz propia, pero tiene también un componente hipnótico que te hace seguir con atención todo lo que propone. Y encima es mejor aún cuando sigues pensando en ella mucho después de haberla visto.

Crítica de 'Tár'

1) 'Almas en pena de Inisherin' ('The Banshees of Inisherin')

Dirección: Martin McDonagh Reparto: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

Una sensacional tragicomedia sobre una amistad rota (aunque hay también por ahí otros simbolismos que enriquecen la película) que se asienta sobre el impecable guion de Martin McDonagh y las excelentes interpretaciones de sus cuatro protagonistas. Es una película profundamente triste, pero yo también encuentro en ella mucho más humor del que nunca hubiera esperado y todo ello está equilibrado de maravilla.

Crítica de 'Almas en pena de Inisherin'

