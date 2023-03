Todos, a la vez, en un ránking: por qué debería ganar (y perder) cada nominado en las categorías principales de los Óscar

Si a estas alturas todavía no tenéis preparada la porra de los Óscar ni el menú de snacks y golosinas para aguantar despiertos toda la noche, es el momento de liarse la manta a la cabeza: solo quedan dos días y medio para que el Dolby Theatre de Los Angeles (que en realidad está en un centro comercial, por mucho que esa noche se engalane con cortinas) deje paso a un maremoto de famosos (y no tan famosos) que quieren poner la estatuílla en su salón para dar algo de qué hablar a las visitas.

Pero claro, ¿quién va a ganar? ¿Es el año de 'Todo, a la vez, en todas partes' y está todo el pescado vendido o quizá sonará la sorpresa con 'Top Gun Maverick'? ¿Hay alguna posibilidad de que 'El triángulo de la tristeza' no pase de forma testimonial? ¡Vamos a repasar las siete categorías principales de la gala, todos los nominados, sus pros y sus contras! Y después, ya informados, solo queda deslumbrar a nuestros amigos con la porra (o la quiniela, como queráis) de los Óscar definitiva. Si no ganáis, me podéis echar la culpa personalmente.

Mejor película internacional

'Argentina, 1985'

Por qué puede ganar: Ganó en Venecia, se llevó el premio del público en San Sebastián, se hizo con el Globo de Oro... Por tener premios, ha tenido hasta el de los Goya. La película de Santiago Mitre cuenta una historia valiente con sentido del humor, un Ricardo Darín increíble y un discurso final que quita el hipo. Desde luego, motivos no le faltan para ganar. Pero...

Por qué puede perder: Aunque hace unos meses parecía que estaba todo claro, la llegada fuerte de 'Sin novedad en el frente' en los BAFTA y sus nominaciones al Óscar lo cambiaron todo. Siempre puede saltar la sorpresa, pero normalmente si una película internacional también está nominada a mejor película el resto suelen estar de relleno.

Crítica de 'Argentina, 1985'

'Close'

Por qué puede ganar: Fue mi película favorita del año pasado. Vale, esto a los académicos no les importa nada, pero quería dejar constancia de ello. Además, se llevó el Gran Premio del Jurado en Cannes y venció en el festival de Sidney. La historia de ese niño cuyos sentimientos le abandonan tras un momento traumático en su vida es preciosa, única y diferente a todo lo demás: una auténtica joyita de Lukas Dhont.

Por qué puede perder: Sí, 'Close' tiene muchos premios, pero los más importantes se dieron en mayo y junio. Hace demasiado tiempo como para marcar la diferencia en los Óscar o que los académicos la tengan aún fresca en la memoria. Además, la película no ha tenido mucha repercusión entre el público general y parece que se ha acabado quedando atrás. ¿Puede dar la sorpresa? Sí, pero no le daría más de un cinco por ciento de posibilidades. Siendo muy, muy generoso.

Crítica de 'Close'

'Eo'

Por qué puede ganar: Ganó el premio del jurado en Cannes y ha cosechado buenas sensaciones allá por donde ha pasado, desde Los Angeles hasta Sevilla. La historia del burro que recorre toda Europa viviendo diferentes desventuras como si fuera un adolescente en el Interraíl no me terminó de convencer personalmente, pero es innegable que tiene el respaldo crítico. Burro grande, ande o no ande.

Por qué puede perder: Si 'Eo' se hiciese con el galardón el próximo domingo sería una de las mayores sorpresas del año: apostar por ella es hacerlo por el caballo (bueno, el burro) perdedor. Se puede sentir que su nominación por encima de obras como 'Decision to leave' ya es suficiente premio y, francamente, es demasiado extravagante para los gustos de la Academia. Raro es que alguno no diga "Me a-burro".

Crítica de 'Eo'

'The quiet girl'

Por qué puede ganar: Ganó el Premio del Jurado en Berlín, arrasó en Valladolid y ha conseguido cierta tracción en los últimos meses: aunque es la oveja negra en esta carrera, los críticos la adoran (la adoramos, me atrevería a decir) y el público ha sido muy benevolente con ella. Si Marisa Tomei ganó el Óscar aquel año, 'The quiet girl' también puede dar la sorpresa.

Por qué puede perder: No se ha hablado de ella en absoluto durante toda la carrera de los Óscar y, como si fuera un anime chusco, se ha considerado simple relleno. No tiene posibilidades reales, pero os invito a verla con muchas ganas: la escena final os va a dejar acongojados una semana, y escuchar a todo el cine moqueando cuando aparecen los títulos de crédito no tiene precio como experiencia inmersiva.

Crítica de 'The quiet girl'

'Sin novedad en el frente'

Por qué puede ganar: Arrasó en los BAFTA, donde se llevó siete premios, y tiene otras ocho nominaciones en los Óscar. Apostar por ella es como hacerlo por un Ferrari en una carrera de caracoles: puede petardear y quedarse atrás, pero es una posibilidad muy remota. Claramente, uno de los premios más seguros de toda la noche.

Por qué puede perder: Quizá quien diga el nombre se equivoque a lo 'La La Land', o tal vez a la Academia se haya acongojado en el último momento por 'Argentina, 1985', pero esa noche todo indica que Edward Berger va a dormir al menos con un Óscar al lado. Si a lo largo de la noche gana alguno más, esta categoría ya está hecha.

Crítica de 'Sin novedad en el frente'

Mejor actor de reparto

Judd Hirsch ('Los Fabelman')

Por qué puede ganar: Su interpretación vertebra toda la película y da un motivo para seguir al sosias de Steven Spielberg. Hirsch es toda una institución en Hollywood desde que en 1978 protagonizara 'Taxi', y no ha sido nominado desde 'Gente corriente' hace 43 años (el mayor periodo entre nominaciones de la historia). Sería un momentazo de esos que los Óscar están buscando a la desesperada, porque a sus 87 años, siendo honestos, ya no tendrá muchas más posibilidades de llevárselo.

Por qué puede perder: Su actuación apenas dura diez minutos en 'Los Fabelman'. Si la película hubiera cogido tracción en la temporada quizá estaríamos hablando de algo seguro, pero no ganar el SAG le ha condenado definitivamente a ver cómo Ke Huy Quan se lleva el premio. Si yo fuera Hirsch no gastaría tiempo escribiendo un discurso.

Barry Keoghan ('Almas en pena de Inisherin')

Por qué puede ganar: La escena del lago es, en sí misma, toda una clase de interpretación. Keoghan solo tiene 30 años pero ya ganó el BAFTA a mejor actor secundario después de estar nominado en los Globos de Oro y los SAG. Además, Keoghan está en un momento imparable en Hollywood, después de su breve aparición como Joker en 'The Batman' y de ser uno de 'Los eternos': tiene fans, ¿no es eso lo que la Academia quiere?

Por qué puede perder: Su actuación queda obnubilada por la maestría de Colin Farrell y Brendan Gleeson, y al terminar queda muy en segundo plano en la memoria. Además, aunque se hiciera con el BAFTA, es lo único que este año no ha ganado Ke Huy Quan. Si salta la sorpresa, podría ser para Keoghan, pero sería una auténtica bomba nuclear.

Brian Tyree Henry ('Causeway')

Por qué puede ganar: Vamos a ser sinceros. 'Causeway' se ha estrenado en Apple TV+ sin hacer ningún ruido, y Brian Tyree Henry solo ha ganado en los Black Reel Awards. El único motivo por el que puede ganar es porque los Óscar quieran jugar la carta de la inclusión, pero a estas alturas y sin haber causado conversación parece extremadamente complicado.

Por qué puede perder: Si fuera a apostar dinero, solo le pondría a 'Causeway' si pudiera utilizar los millones como quien usa fichas del Monopoly. La nominación ya es suficiente sorpresa.

Brendan Gleeson ('Almas en pena de Inisherin')

Por qué puede ganar: Es una de las dos interpretaciones que más destacan en una película repleta de papeles espectaculares. Gleeson tiene una tremenda carrera a sus espaldas y ha ganado un Emmy y un Globo de Oro, pero esta es la primera vez que le nominan al Óscar. Habiendo sido el segundón durante toda la carrera, puede que esta sea la manera de elogiar su trabajo en 'Almas en pena de Inisherin', un personaje muy complejo al que sabe dotar de carácter.

Por qué puede perder: En todas sus competiciones cara a cara con Ke Huy Quan ha perdido, salvo en la sociedad de críticos de San Diego y los de la National Board of Review (que, estaremos todos de acuerdo, no son vinculantes para nada). Puede que de la sorpresa, pero es más probable que al enfadarte con un amigo acabes cortándote los dedos de pura frustración.

Ke Huy Quan ('Todo, a la vez, en todas partes')

Por qué puede ganar: Lo tiene todo a su favor. Ha ganado 31 premios internacionales por su papel en 'Todo, a la vez, en todas partes', incluyendo un Globo de Oro y un SAG. Se quedó a las puertas del BAFTA, pero no parece que vaya a impedirle hacerse con el premio: tiene la historia más potente de todos los nominados, escuchar sus discursos es siempre enternecedor y todo navega a su favor.

Por qué puede perder: Salvo golpe de efecto, está todo más que cantado: si Ke Huy Quan sube sin un discurso preparado no será porque le ha venido de nuevas después de todo un año ganando premios a porrillo.

Mejor actriz de reparto

Hong Chau ('La ballena')

Por qué puede ganar: Es posible que el papel amargo de la cuidadora de Brendan Fraser en 'La ballena' ablande lo suficiente el corazón de los académicos para darle el premio a Hong Chau, que lleva años deslumbrando en series como 'Watchmen' o 'Homecoming'. Sin embargo, 'La ballena' fue perdiendo fuelle, centrándose en él, y ahora no creo que ni su propia familia apueste por ella, la verdad.

Por qué puede perder: No solo tiene aún tiempo para ganar el premio (tiene 43 años), sino que, además... su nombre casi no se ha escuchado en los últimos meses. Y cuando el río no suena, no lleva agua. Este año hay candidatas más potentes y lo más probable es que Chau pase una ceremonia la mar de tranquila sabiendo que no va a tenerse que levantar mas que para ir al baño.

Kerry Condon ('Almas en pena de Inisherin')

Por qué puede ganar: Es el papel más coherente de una película repleta de actuaciones fabulosas. Si la Academia decide premiar a todo el reparto de 'Almas en pena de Inisherin', Kerry Condon serviría para completar el póker de ases. No le vendría de nuevas: ya ganó el BAFTA y unos cuantos premios más, colocándola como una posible sorpresa en la categoría más imprevisible de los Óscar.

Por qué puede perder: Es impredecible, pero Kerry Condon no está en la gran mayoría de apuestas, que basculan entre Jamie Lee Curtis y Angela Bassett. En caso de que el voto se haya dividido lo suficiente entre ambas puede ocurrir que 'Almas en pena de Inisherin' se anote un tanto, pero no parece probable.

Stephanie Shu ('Todo, a la vez, en todas partes')

Por qué puede ganar: Su juventud y popularidad (ya salió en 'Shang-Chi', por ejemplo) pueden atraer a los votantes en un papel mucho más complejo de lo que parece y que vertebra toda la película. Es hija, villana, centro y motivo de que todo explote. Además, se ha llevado un puñado de premios, que siempre decoran un posible relato que lleve a ganar el Óscar.

Por qué puede perder: Pero estar nominada con Jamie Lee Curtis por la misma película le va a hacer perder toda la posible tracción: los académicos fans de 'Todo, a la vez, en todas partes' van a votar por la actriz veterana, sobre todo teniendo en cuenta que Hsu solo tiene 32 años y le queda una larga carrera por delante. Que vaya ensayando su mejor cara de falsa alegría al ganar, porque me temo que otra vez será.

Jamie Lee Curtis ('Todo, a la vez, en todas partes')

Por qué puede ganar: Su relato es inmejorable. Es la primera nominación de una actriz mítica que cae bien a todo el mundo: serviría como premio, pero también como homenaje a su carrera. Además, se ha llevado el SAG, que en el último momento ha vuelto a dar posibilidades y a convertir su actuación en una de las dos favoritas para llevarse el premio por una película que ha encantado en Hollywood y ha supuesto un auténtico fenómeno.

Por qué puede perder: Hay académicos que no se han tomado en serio 'Todo, a la vez, en todas partes' y la consideran una payasada (no les falta razón, no les sobra razón). Es probable que pierda contra Angela Bassett, pero quizá los votos caigan o se dividan tanto que ambas acaben sin galardón. Sería raro, pero no sería la primera vez. Y a ver entonces qué hacemos.

Angela Bassett ('Black Panther: Wakanda Forever')

Por qué puede ganar: Hace unos meses, no habría duda sobre esta categoría. Bassett se lo llevó todo. Suyo fue el Globo de Oro y un buen puñado de premios, que se suman al hecho de que, a sus 64 años, la actriz es una de las más respetadas en la industria. Tiene nueve Emmys, dos Globos de Oro, ha sido nombrada como una de las mujeres del año por la revista Time... Está en su mejor momento, y el cariño del público hacia la Reina Ramonda en las dos partes de 'Black Panther' puede darle el empujón definitivo.

Por qué puede perder: Ganó el Globo de Oro, sí, pero perdió el SAG y el BAFTA, y con ello, su momento. Se decidirá entre ella y Jamie Lee Curtis, y es muy difícil el papel de pitoniso y adivinar cuál de las dos se lo llevará. Hace unos meses partía como la favorita absoluta, pero el tiempo (u la temporada de premios) ha pasado como una apisonadora. Veremos.

Mejor actor

Bill Nighy ('Living')

Por qué puede ganar: Bill Nighy se va a levantar esa mañana sin nervios, se va a hacer un té tranquilamente y va a mirar por la ventana preguntándose si ganará Brendan Fraser o Colin Farrell. No ha ganado ningún premio por su remake de 'Ikiru', 'Living', y no tiene pinta de que vaya a empezar su leyenda en los Óscar.

Por qué puede perder: Si Will Smith saliera a pegar un bofetón de la nada a The Rock (por continuar con los Rocks) sería menos sorprendente que su victoria.

Paul Mescal ('Aftersun')

Por qué puede ganar: Su actuación en una de las mejores películas del año pasado es conmovedora y muestra a un actor maduro capaz de sorprender. Los Óscar pueden darle el premio como manera de reconocer su equivocación al no nominar 'Aftersun' a nada más, sumándose al carro de éxito y reconocimiento de Mescal, nominado a todo este año y alabado por crítica y público.

Por qué puede perder: Tristemente, no ha ganado ningún premio gordo, y la nominación para el actor de 27 años, una estrella emergente, ya se puede considerar una victoria. Tiene muy pocas posibilidades, pero si gana debería ser celebrado como una Copa del Mundo en la Cibeles.

Austin Butler ('Elvis')

Por qué puede ganar: Esta es una de esas interpretaciones que encantan en los Óscar: un personaje real que Butler lleva a su terreno copiando sus movimientos de cadera... Y cuya voz se le ha quedado grabada en las cuerdas vocales incluso años después de haber rodado la película. Además, se ha llevado el BAFTA y el Globo de Oro, lo que debería pavimentar un poco más su victoria en un año confuso.

Por qué puede perder: 'Elvis' ha perdido algo de tracción al estrenarse en junio, y puede que muchos académicos terminen teniendo más en mente a Brendan Fraser o Colin Farrell, que han cogido carrerilla en los últimos momentos. Su victoria no sería sorprendente, pero tampoco es la más probable actualmente. ¡Es un año muy complicado para apostar dinero en los Óscar!

Colin Farrell ('Almas en pena de Inisherin')

Por qué puede ganar: Colin Farrell ha demostrado ser un actor todoterreno además de una estrella clásica y reconocible para el público menos cinéfilo, algo que le puede servir para auparse y conseguir un momentazo en la gala. Su actuación es tierna, repleta de matices, bordeando la perfección de quien no sabe qué hace en ese pequeño pueblo irlandés. Ganó la Copa Volpi en Venecia y un Globo de Oro, que pueden allanar su camino.

Por qué puede perder: Porque enfrente tiene a Austin Butler y Brendan Fraser... Y pese a haber ganado el Globo de Oro, no se llevó el BAFTA ni el SAG. En una categoría en la que todo está por decidir puede ocurrir que su estimulante actuación se pierda entre los excesos de todo tipo de sus dos rivales, pero las espadas (y los dedos cortados) están en todo lo alto.

Brendan Fraser ('La ballena')

Por qué puede ganar: ¿Le habéis visto? Es puro cebo para los Óscar. Pero es que, además, la historia de superación de Brendan Fraser, que superó un acoso sexual y ha vuelto al cine tras décadas sin soñar con hacer una película, es increíble. Además, qué demonios, el mundo al completo está a sus pies: durante toda la campaña se ha mostrado tierno, divertido, amable y agradecido. Además, se ha llevado el SAG y el Critics' Choice. Todas las cartas están a su favor, ¿no?

Por qué puede perder: Pues no. Y es que no solo se enfrenta a dos rivales de altura, sino que su actuación en 'La ballena' tiene tantos amantes como detractores: los premios de la Academia no son los mismos que eran hace unos años, y este tipo de papeles tan exagerados no impresionan como antes. Parte como el favorito, pero cogido con pinzas: puede pasar, literalmente, cualquier cosa.

Mejor actriz

Ana de Armas ('Blonde')

Por qué puede ganar: ¿Quién nos iba a decir viendo 'Mentiras y gordas' que Ana de Armas iba a acabar en los Óscar? En Estados Unidos hay una auténtica pasión por ella, y su retrato de Marilyn Monroe es impepinable, guste o no guste la película. Una pequeña parte de nosotros aún va a esperar que se lo lleve la madrugada del domingo al lunes, pero...

Por qué puede perder: No va a pasar. La película de Netflix no convenció al público (por decirlo suave) y la crítica se dividió, evaporando las oportunidades de Ana de Armas. Además, solo tiene 34 años y no para de rodar con los mejores, así que los académicos pueden pensar que solo es cuestión de tiempo hasta tener un año menos repleto de actuaciones top. ¿Se revalorizará en el futuro 'Blonde' una vez apartados de la conversación online? Ojalá.

Michelle Williams ('Los Fabelman')

Por qué puede ganar: La actriz está solo a un Óscar y un Tony de llevarse el EGOT (ahora mismo solo es EG), y podría empezar a conseguirlo haciendo de una madre imperfecta cuyo peor enemigo es ella misma y que intenta salir adelante en una familia de la que ya no quiere formar parte activa. Algunas de las mejores escenas de 'Los Fabelman' los protagoniza ella.

Por qué puede perder: No ha ganado ninguno de los premios principales, y la película de Spielberg parece haber perdido toda la fuerza con la que prometía arrasar. Además, la actriz es lo suficientemente buena como para conseguirlo más adelante: está en un momento perfecto y nadie duda de su calidad interpretativa. Solo le ha faltado que el público (y, no nos engañemos, parte de los votantes) viera su película.

Andrea Riseborough ('To Leslie')

Por qué puede ganar: ¿A quién no le va a gustar un cuento en el que el marginado acaba ganando por sorpresa? Riseborough revolucionó Hollywood con 'To Leslie' cambiándolo para siempre, y gran parte del star system la apoyó en redes sociales. Puede que el papel haya pasado desapercibido, al igual que la película (muy injustamente, es una obra más que digna), pero hay años en que los Óscar dan titulares inesperadísimos.

Por qué puede perder: Este año parece que no va a ser uno de esos años. La nominación fue tan sorpresiva y causó tanta polémica que es casi imposible que Riseborough se lleve el gato al agua (o, viendo la película, al whisky). Además, solo ha estado nominada a los Independent Spirit... Y fue vencida por Michelle Yeoh. No pinta bien la cosa.

Cate Blanchett ('Tár')

Por qué puede ganar: Pocas interpretaciones ha habido tan rotundas este año como la de Cate Blanchett en una película fabulosa, de las de empezar a analizar y no acabarse. Su interpretación es increíble, repleta de matices, miradas y momentos: hace diez años de su último Óscar y quizá sea el momento de volver a recordar quién es una de las reinas de Hollywood. Su victoria en los BAFTA y los Globos de Oro pueden ser definitorios, pero...

Por qué puede perder: Michelle Yeoh se llevó el SAG y recuperó el momento, con una narrativa mucho mejor que la de Blanchett, una actriz que ya ha probado sobradamente que es increíble y que tiene dos premios descansando en su casa (por 'El aviador' y 'Blue Jasmine'). Nadie duda que volverá a ser nominada y ganarlo en el futuro, así que quizá sea el momento de dejarle el puesto a alguien diferente.

Michelle Yeoh ('Todo, a la vez, en todas partes')

Por qué puede ganar: 'Todo, a la vez, en todas partes' es la película de la que, de manera inesperada, todo Hollywood sigue hablando a día de hoy. Su creatividad, su imaginación y sus actuaciones han conquistado las distintas galas de premios, y Yeoh, en particular, ganó el Globo de Oro a mejor actriz de comedia y el SAG, más o menos llegando igualada a la línea de meta con Cate Blanchett, pero con una narrativa más poderosa: es su primera nominación, y nadie es capaz de negar su trayectoria e influencia.

Por qué puede perder: Pero la actuación de la protagonista de 'Todo, a la vez, en todas partes' no es tan poderosa y compleja como la de su mayor contrincante. Además, no consiguió el BAFTA, y reabrió la lucha entre ambas. Por lo que se cuenta, parece que los académicos se han decantado por la actriz malasia, que además es siete años mayor que Blanchett, pero nunca se sabe. Va a ser un duelo de altura en el que ambas estarán en tensión hasta el último momento.

Mejor dirección

Ruben Östlund ('El triángulo de la tristeza')

Por qué puede ganar: Viene de ganar en Cannes con sus dos últimas películas, y eso da un caché, pero lo cierto es que 'El triángulo de la tristeza' bascula entre los que disfrutamos de su sátira mamarracha y los que odiaron cada minuto de esta comedia negra como la noche. Puede que los muy apasionados le voten para compensar que no se va a llevar mejor película, pero no serán suficientes.

Por qué puede perder: No ha ganado ningún premio importante, no ha gustado a gran parte de la crítica, es una película con una pelea de vómitos al mejor estilo 'Este niño es un demonio 2'... Si le vemos ganar, es mejor que comprobemos si nos hemos dormido y estamos soñando.

Todd Field ('Tár')

Por qué puede ganar: La dirección de Field es atrevida, única y diferente al resto de nominadas, con un acercamiento a la figura de la cultura de la cancelación repleta de detalles y matices en la que ningún plano se deja al azar. Además, es un director cuyas películas siempre han estado en la conversación, pero hasta esta vez no ha conseguido la nominación. ¿Es posible que quieran premiarle por tantos años de ninguneo?

Por qué puede perder: No es probable. Aunque nadie duda de que seguiremos hablando de 'Tár' en años venideros, gran parte de los Óscar radica en el sentir del momento, y tristemente ha pasado sin pena ni gloria por la temporada de premios. Los críticos la han (hemos) amado, pero parece que este tampoco es el año de Field.

Steven Spielberg ('Los Fabelman')

Por qué puede ganar: Es Steven Spielberg. Y eso significa que su película está rodada a la perfección, con planos perfectos y un metalenguaje exquisito. Además, esta vez se ha desnudado ante el público para contar su propia historia y tratar de conseguir ese tercer Óscar esquivo desde 1999. Ya ganó el Globo de Oro , y ahora que estamos en la etapa final de su carrera, ¿es el momento de volver a premiarle?

Por qué puede perder: Es Steven Spielberg. Y eso significa que últimamente es veneno para la taquilla. El antaño Rey Midas de Hollywood no ha dado con la tecla del público en 'West Side Story' y 'Los Fabelman': a pesar de la campana de publicidad, parece que este año Spielberg se volverá a ir sin premio. En 2023 recibirá el Oso de Oro honorario en Berlín, y puede ser que la Academia considere que ya es premio suficiente.

Martin McDonagh ('Almas en pena de Inisherin')

Por qué puede ganar: No fueron pocos los que sintieron que en 2018 McDonagh merecía haber estado, al menos, nominado por 'Tres anuncios a las afueras', que se fue de la ceremonia con dos premios interpretativos. En 'Almas en pena de Inisherin' muestra un paraje tan bello como desolador, en una película que le ha hecho refinar su estilo al máximo. Personalmente me quedo con 'Escondidos en Brujas' pero Inisherin es igualmente increíble.

Por qué puede perder: Es posible que los Óscar consideren que el premio a mejor guion ya es suficiente para una película como esta, en una categoría bastante extraña en la que realmente no hay un vencedor claro ni justo. McDonagh no se ha llevado ningún premio importante y ahora que ha entrado en el círculo de los premios de la Academia es muy probable que le sigan nominando a lo largo de los años. Tendrá otra oportunidad.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert ('Todo, a la vez, en todas partes')

Por qué pueden ganar: Solo tienen dos películas, pero ambas han supuesto un fenómeno: 'Swiss army man' a pequeña escala y 'Todo, a la vez, en todas partes' global y masivo. Es cierto que perdieron en los Globos de Oro frente a Spielberg pero ganaron el Critics' Choice y los premios del sindicato de directores y productores, que son determinantes, además de los Independent Spirit Awards. El viento ha cambiado de dirección y sería muy raro que no acabaran recogiéndolo con o sin dedos salchicha.

Por qué pueden perder: Los Daniels son muy personales, y la parte de la Academia más clásica es posible que se centre en votar por Steven Spielberg, obviando al resto de candidatos. Pero aunque Spielberg ganara el Globo de Oro, lo cierto es que desde entonces ha habido un cambio monumental en el sentir de los votantes. ¿Es posible que con solo dos películas ganen a directores más que consagrados? Este año es, francamente, imprevisible. Veremos cómo evoluciona al pasar los años...

Mejor película

'Ellas hablan'

Por qué puede ganar: Puede tener posibilidades a mejor guion adaptado, pero no a película. Me gustaría decir lo contrario y alentar una posible sorpresa pero tiene tantas posibilidades como 'Black Panther: Wakanda Forever'... que ni siquiera está nominada.

Por qué puede perder: No ha ganado ningún premio importante, solo está nominada a dos Óscar y no ha supuesto ninguna pequeña revolución indie que haya tomado por sorpresa la Academia. Sarah Polley irá tranquilísima sabiendo que esa noche no va a ser la protagonista.

Crítica de 'Ellas hablan'

'El triángulo de la tristeza'

Por qué puede ganar: Ha ganado la Palma de Oro en Cannes, y eso tiene que contar, ¿no? La locura contra los ricos de Ruben Östlund ha sido un pequeño fenómeno europeo y también se ha llevado cuatro European Film Awards. Si los Óscar se sienten muy indies y alternativos, es posible que voten por una comedia por primera vez en muchísimos años (pero no parece probable).

Por qué puede perder: No ha ganado ningún premio importante y la crítica se ha situado a medias entre la algarabía y el enfurruñamiento. No parece que la Academia se deje llevar por la carcajada y la mamarrachada, especialmente cuando ni siquiera ha entrado en las quinielas desde el principio. Siguiente.

Crítica de 'El triángulo de la tristeza'

'Avatar: El sentido del agua'

Por qué puede ganar: Puede ser la manera que tiene la Academia de premiar el cine popular, dando su máximo galardón a la película con mayor taquilla (después de que su iniciativa de Mejor Película Popular fracasara irremediablemente). Además, no hay que olvidar que James Cameron ya se lo llevó con su primera parte. Si hay un dicho de la industria que dice que siempre es mala idea apostar contra él, por algo será.

Por qué puede perder: Pero en este caso, nos vamos a atrever a hacerlo: 'Avatar: el sentido del agua' ha sido un éxito increíble pero no un fenómeno social. Dicho de otra manera, a la gente le ha gustado pero no le ha entusiasmado, en términos generales. Además, en la temporada de premios solo se ha llevado galardones a los efectos visuales y la banda sonora: no parece probable que se apoye en estas dos categorías técnicas para auparla y conseguir el mayor galardón de la noche. Ni Na'vi ni Na'va.

Crítica de 'Avatar: El sentido del agua'

'Top Gun Maverick'

Por qué puede ganar: Los Óscar, y Hollywood en general, están rendidos ante Tom Cruise. Ha encantado a todo el mundo en los almuerzos de nominados, el anuncio de la ceremonia parodia esta secuela, todo el mundo habla de la gran estrella del pasado, presente y futuro: un premio a 'Top Gun Maverick', que sí entusiasmó a los espectadores, sería un lavado de cara de la Academia para tratar de conseguir el favor del público de nuevo tirando por la sorpresa y el reconocimiento: ¿O es que no sería un momentazo el de Tom Cruise recogiendo el Óscar?

Por qué puede perder: Tristemente, es algo que parece que solo está en nuestra cabeza: 'Top Gun Maverick' ha gustado allá por donde ha pasado, es espectacular y tierna a partes iguales... Pero no deja de ser una película de aventuras, y a la Academia se le indigesta el género. Puede que gane mejor canción o fotografía, pero no tiene una oportunidad real a coronarse como reina de la noche.

Crítica de 'Top Gun Maverick'

'Tár'

Por qué puede ganar: Es, indudablemente, una de las mejores películas del año. 'Tár' es lo más cercano a una obra maestra de los Óscar de este año y probablemente será la que recordemos dentro de unos años: Cate Blanchett hace uno de los grandes papeles de su vida en una película muy actual y al mismo tiempo imperecedera sobre el abuso de poder y las dinámicas en el siglo XXI. Es imprescindible.

Por qué puede perder: Pero, por mucho que nos encante, la verdad es que 'Tár' no ha cosechado los suficientes apoyos y en los premios la que se ha lucido es su actriz principal. Su victoria, si bien sería más que agradecida (por la sorpresa y por el merecimiento), no llegará salvo vuelco absoluto en la gala. Ojalá Lydia Tár apareciendo por sorpresa y pegando un puñetazo a quien usurpe su puesto, eso sí.

Crítica de 'Tár'

'Elvis'

Por qué puede ganar: Desde el principio, 'Elvis' fue una seria candidata a ganar el Óscar a mejor película: un biopic a lo Baz Luhrmann que se puede calificar como el anti-'Bohemian Rhapsody'. Rechaza cualquier limitación de estilo e historia, y Austin Butler capta perfectamente a un personaje terriblemente difícil de interpretar. En otro año, esta habría sido la rival a batir gracias a un montaje frenético, un apartado técnico espectacular y unas ideas de bombero que en pantalla funcionan como un reloj.

Por qué puede perder: 'Elvis' solo ha conseguido premios a la interpretación y galardones técnicos a lo largo de las últimas semanas, condenándola al olvido en esta categoría. Su rareza es su mayor virtud pero también su mayor defecto: por muy original que sea, la Academia ya ha cubierto su cupo con la película de los Daniels. Es muy, muy difícil que acaben cantando 'El rock de los Óscar' en el escenario.

Crítica de 'Elvis'

'Almas en pena de Inisherin'

Por qué puede ganar: Fue la más nominada en los SAG, ganó cuatro BAFTA y la mejor película cómica (sí, cómica) en los Globos de Oro. ¿Tiene posibilidades? Las tiene. Está bien posicionada, la película es de esas que se te clavan en los huesos, persisten en tu memoria y te dejan chafado durante días dándole vueltas. Además, es una de esas pequeñas historias que tanto gustan en los Óscar actualmente. Pero.

Por qué puede perder: En otro año sin 'Todo, a la vez, en todas partes' quizá estuviéramos hablando de la posibilidad real de que 'Almas en pena de Inisherin' se llevara este premio, pero la realidad es otra. Y lo más probable es que se vaya a casa de vacío, al menos en esta categoría. Ya se sabe que los vientos de estos premios son impredecibles, y ahora están apuntando hacia los Daniels... salvo gran sorpresa.

Crítica de 'Almas en pena de Inisherin'

'Sin novedad en el frente'

Por qué puede ganar: Hay quien está apostando muy fuerte por esta producción alemana que sería, además, el primer Óscar para Netflix en el año más duro de su historia. Arrasó en los BAFTA como quiso, pero es difícil que se repita el éxito de 'Parásitos' con una película de habla no inglesa... al menos, tan pronto. Sin embargo, la antesala de los Óscar está ahí y está bien posicionada en caso de que los Daniels resbalen con una cáscara de plátano metafórica.

Por qué puede perder: Es poco probable que lo hagan. Además, no deja de ser otra película de guerra en la que todo parece dicho ya de antemano: de hecho, su primera versión de 1930 es fundacional y ya ganó el Óscar en su momento, por lo que la Academia se estaría repitiendo a sí misma. Es complicado que se arriesguen a repetir ganadora 93 años después sin tener ni una nominación en reparto o dirección. Pero si hay una sorpresa preparada en esta categoría, es para esta o 'Almas en pena de Inisherin', desde luego.

'Los Fabelman'

Por qué puede ganar: Cuando se dieron las nominaciones, Spielberg partía como el favorito... Pero poco a poco el hype se ha ido borrando después de su victoria arrolladora en los Globos de Oro. Tiene una posibilidad si los votantes más clásicos deciden hacer piña y elegirla en masa si se les quede grande la locura fantasiosa de los Daniels.

Por qué puede perder: Desde los Globos de Oro ha habido mucha competencia, muchos premios y mucho palique, y 'Los Fabelman', si bien ha mantenido un consenso crítico, no ha entusiasmado lo suficiente. Salvo que el director haya desplegado todo su carisma a lo largo de esta temporada, lo más probable es que tenga que volver a coger su cámara, rodar como le enseñó John Ford e intentarlo de nuevo.

Crítica de 'Los Fabelman'

'Todo, a la vez, en todas partes'

Por qué puede ganar: Ha arrasado, se lo ha llevado todo las últimas semanas: Independent Spirit Awards, PGA, Saturn, SAG... Que no se llevara el Globo de Oro es casi anecdótico, al fin y al cabo han pasado muchas cosas desde enero. Es el caballo vencedor y sería muy raro que los Óscar hicieran de menos a una película querida por el público, adorada por la crítica, con una carrera prácticamente intachable y en la que hay un mapache controlando a un cocinero.

Por qué puede perder: No va a perder, al 99% de seguridad. Siempre habrá un multiverso en el que no gane y quizá se lo lleve 'Ellas hablan', pero ese no es el nuestro. Si sois fans de los Daniels, preparaos para gritar de alegría este domingo (bueno, ya lunes): esta es vuestra gala.

Crítica de 'Todo, a la vez, en todas partes'