Fallece James Lipton, creador y presentador de 'Inside the Actors Studio', a los 93 años

Antes de ser el anfitrión de su famoso programa de televisión, 'Inside the Actors Studio', Lipton fue el sobrino del llanero solitario en la radio, escribió guiones de TV, letras de canciones de Broadway, puso su voz en cintas de animación y se dejó ver en 'Arrested Development'.

Una vida entre actores

James Lipton, el elegante académico cuyo deseo de dar a sus estudiantes de interpretación una mayor comprensión de su arte a través del irrepetible 'Inside the Actors Studio', ha muerto a los 93 años.

"Vivía cada día como si fuera el último", ha afirmado su viuda, Kedakai Mercedes Lipton, en un comunicado. "Su trabajo era su pasión, amaba lo que hacía y a todas las personas con las que trabajaba. Dio poder a las personas para que hicieran su trabajo lo mejor que pudieran, y con suerte su espíritu, curiosidad y pasión seguirán viviendo".

Creado por Lipton en 1994, 'Inside the Actors Studio' fue ideado para servir como una clase magistral para los estudiantes de la Actors Studio Drama School, una empresa conjunta de Actors Studio y The New School. Con Paul Newman como su invitado inicial, cada programa, de sesenta minutos, era una mezcla con lo mejor de una entrevista íntima y una clase magistral.

Casi 300 invitados a lo largo de los años, incluidos muchos ganadores de Óscar y Emmy, compartieron los secretos de su oficio con Lipton y su audiencia de estudiantes ante las cámaras de televisión. El programa se convirtió en una de las series de mayor duración del cable.

"James Lipton era un titán de la industria del cine y el entretenimiento y tuvo una profunda influencia en mucha gente", dijo el lunes en un comunicado Frances Berwick, presidente de NBCU Lifestyle Networks y hogar de Bravo, cadena donde el programa se mantuvo en lo más alto durante 25 años. "Tuve el placer de trabajar con Jim durante 20 años en la primera serie original de Bravo, su orgullo y motivo de alegría. Todos disfrutamos y respetamos su feroz pasión, sus contribuciones al oficio, su investigación exhaustiva y su capacidad para sacar el máximo provecho de entrevistas íntimas realizadas con actores de primer nivel a través de generaciones. Bravo y NBCUniversal envían nuestras más sinceras condolencias a la esposa de Jim, Kedakai, y a toda su familia".

Lipton hacía su propia investigación para preparar cada entrevista. Amante de las palabras, era conocido por sus preguntas intrincadamente elaboradas y su forma precisa de hacerlas. Su estilo era tan personal que logró que Will Ferrell tuviera su propia sección paródica en 'Saturday Night Live'.