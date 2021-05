Adam Wingard no para: también dirigirá la adaptación a la gran pantalla de 'Hardcore', el cómic de Robert Kirkman

Adam Wingard está que no para. Desde que arrasó la taquilla internacional en plena pandemia con su descafeinada 'Godzilla vs Kong', el de Tennessee no deja de engrosar su lista de proyectos con propuestas de todas las formas y colores; y la última de ellas pasa por trasladar un cómic del mismísimo Robert Kirkman a la gran pantalla.

Según informa Deadline, Wingard se va a aliar con Universal Pictures para co-escribir junto al guionista Will Simmons y dirigir 'Hardcore'; largometraje en clave de acción y ciencia ficción que adaptará al cine la historia original del creador de 'Los muertos vivientes' y co-creador de 'Invencible'.

Drones humanos

'Hardcore' es el cuarto proyecto en la recámara de la cada vez más abultada agenda del bueno de Adam Wingard, en la que figuran la adaptación de la mítica serie de animación 'Thundercats', una secuela imposible de la joya del cine de acción noventera 'Cara a cara' dirigida por John Woo, y una nueva película para el MonsterVerse de Legendary y Warner.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre esta adaptación del cómic de Skybound e Image, así que, de momento, os dejo con la sinopsis de su primer volumen para ir abriendo boca.