‘Cara a cara’ tendrá un remake: la obra maestra de John Woo se reinventa con el director de ‘Godzilla vs. Kong’

Paramount Pictures ha fichado al flamante director de 'Godzilla vs. Kong', el hasta ahora independiente Adam Wingard, para desarrollar el remake de 'Cara a cara', la fabulosa película de 1997 dirigida por John Woo y protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage en la que ambos intercambiaban personalidades en una desenfrenada orgía de acción.

No soy yo, ¿eres tú?

Wingard dirigirá la película, además de escribir el guión con su colaborador habitual Simon Barrett. Un remake que se ha descrito como una reinvención por Neal H. Moritz, posiblemente el productor con más remakes de toda la industria del cine. 'Los inmortales', 'Battle Royale', 'Máximo riesgo' o 'Sé lo que hicisteis el último verano' son algunos de los que están en marcha.

El guionista Oren Uziel ('The Cloverfield Paradox') ha estado trabajando en el proyecto desde que se anunció en septiembre de 2019, aunque no está claro si Wingard y Barrett usarán su trabajo como base o si por el contrario, empezarán desde cero.

La película original, un thriller de acción, fue dirigido por John Woo y protagonizado por John Travolta y Nicolas Cage como un agente especial del FBI y un terrorista, respectivamente. Los dos archienemigos asumen la identidad del otro, como sugiere el título, cambiando de rostro.

El reparto también incluía a Joan Allen, Alessandro Nivola, Gina Gershon, Dominque Swain o Nick Cassavetes. 'Cara a cara' recaudó 245 millones de dólares en la taquilla mundial y fue la undécima película más taquillera de 1997. También fue nominada a los Óscar por su edición de efectos de sonido.

Recordemos que el director de 'A Horrible Way to Die', 'Tú eres el siguiente', 'The Guest' o 'Blair Witch' tiene a punto una de las películas más esperadas del año, 'Godzilla vs. Kong', que se estrenará en el a finales de marzo y que, a su vez, es su primer trabajo de gran presupuesto para un gran estudio norteamericano.