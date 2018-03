'Agujero negro', la siniestra novela gráfica de culto será adaptada por el director de 'Dope'

Rick Famuyiwa, director y guionista de películas de temática y ambientacion centrada en la comunidad afroamerica, como 'Dope', 'Confirmation' o 'La boda de mi familia', será el encargado de escribir y dirigir la adaptación de 'Agujero negro', el excepcional cómic de terror mutante y surrealista de Charles Burns. Se trata de un proyecto que lleva desde 2005 pugnando por salir a la luz, con directores como David Fincher, Neil Gaiman, Roger Avery o Alexandre Aja vinculados al mismo de un modo u otro.

'Agujero negro' está ambientado a mediados de los setenta, cuando un grupo de jóvenes son afectados por un bacilo que les provoca horribles mutaciones. A causa de ello entrarán en un mundo de pesadilla que, como el resto de la obra de Burns, está fuertemente influido por el cine de David Lynch, con su mezcla de americana y horror carnal e inexplicable. La historia, inicialmente publicada en 12 comics seriados a lo largo de una década, fue recopilada en un tomo que ganó premios tan importantes como el Harvey Award, el Ignatz Award o un Eisner.

En 2007, Rupert Sanders ('Blancanieves y la leyenda del cazador', 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina'), un par de años antes de dar el salto a Hollywood, escribió y rodó un corto de once minutos basado en el comic como una forma de convencer a los estudios de que era adaptable. Estaba protagonizado por Chris Marquette, Whitney Able, Diane Gaeta, Noel Fisher y Nate Mooney, y tenía este aspecto: