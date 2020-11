'Animales fantásticos 3': Mads Mikkelsen es el elegido para sustituir a Johnny Depp como Grindelwald

La repentina marcha de Johnny Depp de 'Animales fantásticos 3' dejó a la película sin uno de sus protagonistas en pleno rodaje, por lo que en Warner tenían quedarse prisa en encontrar a un sustituto para el primordial papel de Grindelwald. Pues bien, parece que el elegido es Mads Mikkelsen.

Por el momento, el actor danés al que muchos recordarán por su participación en la televisiva 'Hannibal' está en una fase temprana de negociación según informa Deadline, así que quizá no logre llegar a un acuerdo con Warner.

Mikkelsen es la opción favorita de David Yates, director de la película, y además no creo que cobre demasiado, por lo que el presupuesto de 'Animales fantásticos' no se dispararía en exceso con su llegada -recordemos que Depp va a cobrar todo su salario pese a haber realizado un único día de rodaje-. Es cierto que no es una estrella como Depp, pero a cambio seguramente sea una opción más adecuada para dar vida al tenebroso Grindelwald.

Ahora toca esperar más noticias, pero todo apunta a que Warner no puede permitirse perder mucho tiempo para elegir al sustituto de Mikkelsen, quien recientemente completó su participación en 'Chaos Walking' y al que pronto podremos ver también en 'Druk (Another Round)', la nueva película de Thomas Vinterberg.

'Animales fantásticos 3' llegará a los cines el 15 de julio de 2022.