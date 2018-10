Aquí está el reparto completo de 'The Witcher', la esperada serie de Netflix basada en el videojuego

Un mes después de anunciarse que Henry Cavill interpretará a Geralt de Rivia, Netflix ha revelado los nombres de los otros protagonistas de 'The Witcher', la esperada adaptación televisiva de la novela de Andrzej Sapkowski y la posterior franquicia de videojuegos a la que dio origen.

Cavill se confirma como la única estrella del reparto. Le acompañan Anya Chalotra en la piel de la hechicera Yennefer; Freya Allan como Ciri, la Princesa de Cintra; Jodhi May será la Reina Calanthe; Mimi Ndiweni la hechicera Fringilla; Therica Wilson-Read ha sido elegida para dar vida a Sabrina; Millie Brady será la Princesa Renfri; Adam Levy encarnará al druida Mousesack; Björn Hlynur Haraldsson al caballero Eist; y MyAnna Buring será Tissaia, líder de la Academia Mágica. Si los nombres no te dicen nada, a continuación puedes ver sus caras:

[En la parte superior, Cavill, Chalotra, Allan, May, Ndiweni; debajo, Wilson-Read, Brady, Levy, Haraldsson y Buring.]

Las novelas presentan a unos cazadores que, desde su juventud, desarrollan habilidades sobrenaturales para acabar con monstruos. 'The Witcher' es una épica historia de fantasía, destino y familia; Geralt of Rivia, un errante cazador a sueldo, intenta encontrar su lugar en un mundo donde, a menudo, las personas demuestran ser más malvadas que las bestias. Cuando el destino le lleva a una poderosa hechicera, y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán emprender juntos un viaje a través de un inestable continente...

Andrzej Sapkowski colabora en el proyecto como consultor creativo, asegurando que la serie es fiel al material original. Lauren Schmidt Hissrich, guionista de las adaptaciones de 'Daredevil' y 'The Defenders' de Netflix, será productora y showrunner de 'The Witcher', cuya primera temporada constará de ocho episodios. De momento no hay fecha de estreno pero se sabe que llegará a Netflix en 2019.