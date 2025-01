Armie Hammer vuelve a Hollywood rodando 'El caballero oscuro', pero sustituirá a Christopher Nolan por uno de los peores directores de la historia

¿Os acordáis de Armie Hammer? Sí, el actor de 'Call me by your name' más conocido por su tendencia hacia el canibalismo. El paria de Hollywood desde 2021, cuando fue acusado de acoso sexual y echado inmediatamente de todos los proyectos -incluso los que ya había rodado-, considerado veneno para la taquilla (aunque, todo sea dicho, un juez dictaminara en 2023 que no había caso). Sí, ese mismo. Quizá no sepas que el actor, que afirma que está preparado para el retorno y que está rechazando proyectos a manos llenas (de momento acaba de rodar un western, 'Frontier Crucible', junto a William H. Macy y Thomas Jane), ya tiene una nueva película a punto de caramelo. Y parece sacada de un sueño febril.

El caballero caníbal

¿Qué me dirías si te digo que Armie Hammer va a interpretar una película llamada 'El caballero oscuro', sobre un vigilante que lucha contra el crimen? No, no me he vuelto loco. No solo empieza el rodaje el 27 de enero en Croacia (señal inequívoca de que va a ser una producción de calidad), sino que ya tenemos director: el único, el inimitable, el siempre en forma -a su manera- Uwe Boll.

El director, famoso por sus producciones de serie Z que en su día le abrieron un nombre dentro del cine cutre, afirma que la película "no podría tener un tema más actual, y estoy emocionado por llevarlo a la vida con este excelente reparto". No, no será una adaptación de Batman, sino la historia de un hombre que decide cazar criminales y cobrarse la justicia por su mano, convirtiéndose en una sensación para las redes sociales, pero una amenaza para la policía.

Y sí, los productores se preocupan por lo mismo que tú: ¿Por qué tiene el mismo título que 'El caballero oscuro'? Michael Roesch tiene una explicación: "Nuestra película es muy diferente de la de Chris Nolan, así que no hay riesgo de confusión". Pues ya estaría. Este será el rodaje número 37 de la siempre confusa, y a su manera apasionante, carrera de Boll, y habrá que ver si, a la larga, significa la resurrección de Hammer en taquilla o un clavo más en el ataúd de su intrascendencia.

