Ben Affleck y Matt Damon se reúnen de nuevo en 'The Last Duel', la próxima película de Ridley Scott

El dúo formado por Matt Damon y Ben Affleck saltó a la fama gracias a 'El indomable Will Hunting', por la que ganaron el Óscar al mejor guión. Desde entonces han vuelto a colaborar en títulos como 'Dogma', pero lo normal habría sido que coincidiesen más delante de las cámaras. Ahora acaba de saberse que van a protagonizar 'The Last Duel', la próxima película de Ridley Scott.

Basada en el libro del mismo título escrito por el historiador Eric Jager, 'The Last Duel' cuenta la historia de dos hidalgos normandos que se enfrentan entre sí tras regresa a cada de la guerra. ¿El motivo? Uno de ellos acusa al otro de haber violado a su mujer, pero nadie le cree, así que pide ayuda al rey. Este último opta porque ambos se enfrenten en un duelo a muerte.

Su primer guion desde 'El indomable Will Hunting'

Los propios actores se ha encargado de escribir el guion con la ayuda de Nicole Holofcener, recientemente nominada al Óscar por el libreto para la muy recomendable '¿Podrás perdonarme algún día?'. Es la primera vez que Affleck y Damon escriben un guion juntos desde 'El indomable Will Hunting'.

Por su parte, Scott ha sido el último en sumarse a la película. Recordemos que el director ya había colaborado con Damon en la estupenda 'Marte (The Martian)', mientras que el título que ahora nos ocupa será el primero que una su camino al de Affleck.

El proyecto llevaba tiempo en los despachos de Fox, pero no está claro que Disney vaya a quedárselo o, debido a la fuerte presencia de la violencia, a optar por vendérselo a otro estudio. Teniendo eso en cuenta, es normal que todavía no haya fecha de inicio de rodaje.

Vía | Variety