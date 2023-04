El caballero errante de 'Juego de Tronos' se convertirá en serie: HBO Max confirma la nueva precuela de la saga fantástica

La presentación anoche de Max, la plataforma que viene a unificar todos los servicios de Warner Bros. Discovery (y sustituirá a HBO Max), sigue dando noticias y entre todas las series presentadas destaca la confirmación de otra precuela de 'Juego de tronos'. Finalmente no será ni la de Aegon el conquistador ni la de Jon Nieve... tendremos aventuras de Dunk y Egg.

De esta manera, ha sido el propio Casey Bloys, jefazo de HBO, quien ha anunciado que han dado un encargo directo a serie a 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante' (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight), ficción que adaptará la serie de relatos y novelas cortas protagonizados por Ser Duncan el Alto y su escudero, Egg.

Dunk y Egg, de profesión cavalier

Eso sí, de momento no han dado más detalles sobre la trama ni el alcance de la adaptación (si adaptarán las tres novelas cortas). Así que, como siempre, tenemos que recurrir a las fuentes: la obra de George R.R. Martin, que es productor ejecutivo junto a Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis.

Ambientado casi un siglo antes de 'Juego de tronos', la historia arranca con un joven escudero, joven muchacho de Lecho de Pulgas, que es escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda y que, al morir este, decide tomar su manto y sucederle como Caballero Errante para competir en el torneo de Vado Ceniza. Así arrancará una carrera como caballero que le llevará a la mismísima corte.

