'Sin City': Fran Miller y Legendary desarrollan una serie que podría dirigir Robert Rodríguez

La idea de una serie de televisión de 'Sin City' ha estado dando vueltas por Hollywood desde 2013, pero todo indica a que que finalmente va a suceder. Frank Miller, creador de las novelas gráficas en las que se basaron las dos películas noir hiperestilizadas, ha firmado un acuerdo con Legendary Television para adaptar la franquicia a un programa de televisión, y Robert Rodriguez, quien codirigió las dos películas junto con Miller está en negociaciones para volver a la silla.

Serie y ¿Precuela animada?

Deadline informa del acuerdo entre Miller y Legendary, diciendo que "el acuerdo sobre la mesa es que Legendary garantice una primera temporada del espectáculo, dependiendo de que lo establezcan con una red o plataforma de transmisión". El acuerdo con Miller también incluiría una serie animada calificada R para una precuela de 'Sin City' basada en las novelas gráficas de Miller ”. Aunque las declaraciones no lo dejan claro, parece que hay dos proyectos separados: una 'Sin City' de acción real, que probablemente repetirá la estética visual establecida en las dos películas, y luego una miniserie animada para adultos adicional.

Si el acuerdo continúa con Rodríguez, él y Miller serán productores ejecutivos en las series junto a Legendary Television, mientras que Stephen L'Heureux, productor de 'Sin City: A Dame To Kill For' y Silenn Thomas, director de la compañía de Miller, también producirán.

En 2013, The Weinstein Company ya intentó reunir a Miller y Rodríguez, pero con la lluvia MeeToo no estaba el horno para pecados. Cuatro años después, Glen Mazzara de 'The Walking Dead' y el director Len Wiseman buscaron una nueva versión que nunca se materializó. Pero el formato de antología es más adecuado para 'Sin City' en la televisión que la pantalla grande por lo que este nuevo intento parece que toma mejores colores en una época de explosión de series y contenidos.