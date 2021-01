Darren Aronofsky dirigirá a Brendan Fraser en 'The Whale', su nueva película para la productora A24

Ya han pasado tres años desde que Darren Aronofsky hizo que muchos nos deleitásemos mientras nos retorcíamos en la butaca del cine con su excepcional relectura bíblica en clave de thriller 'Madre!'. Hoy, gracias a Discussing Film, hemos conocido cuál será su siguiente paso en su carrera como director, y la cosa tiene una pinta de lo más interesante.

Para su nueva película, el cineasta neoyorquino se aliará con la productora A24 —responsable de títulos tan estimulantes como 'Midsommar', 'Diamantes en bruto' o 'El faro'— para adaptar a la gran pantalla 'The Whale', la obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter, que se ha en cargado de trasladar al nuevo formato su propio trabajo. Así habló sobre ello en un comunicado acompañando el anuncio oficial.

"Adaptar mi obra a un guión ha sido un gran acto de amor para mí. La historia es profundamente personal y estoy muy contento por haber tenido la oportunidad de alcanzar un público más amplio. He sido fan de Darren desde que vi 'Réquiem por un sueño' cuando acababa de empezar en la universidad y escribía mis primeras obras, y estoy muy agradecido de que vaya a aportar su talento y su peculiar visión a esta película".

Pero esto no es todo, y es que las expectativas sobre 'The Whale' crecen exponencialmente una vez se conoce que Brendan Fraser, que está viviendo una suerte de segunda juventud como intérprete, será el encargado de dar vida al personaje protagonista; un hombre de casi 300 kilos con una necesidad imperiosa de redimirse.

Así reza la sinopsis de 'The Whale', de la que aún no han trascendido fechas de inicio de producción o de estreno; pero no cabe duda de que estaremos esperando cualquier tipo de novedad sobre ella.