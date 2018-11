'Devil May Cry' tendrá una nueva serie de animación que compartirá universo con 'Castlevania'

El rumor de que Adi Shankar, el geek infiltrado en Hollywood que nos ha deleitado con los fan films de su Bootleg Universe y con la fantástica adaptación de 'Castlevania' para Netflix, estaba manos a la obra trasladando otro clásico del videojuego a la gran pantalla, ha tenido a fans y medios de los nervios durante las últimas semanas.

Muchos señalaron erróneamente a una posible versión para la pequeña pantalla del clásico de Nintendo 'The Legend of Zelda' mientras Shankar tenía guardada en la manga una sorpresa que muy pocos esperábamos; y es que su nuevo trabajo televisivo será una serie de animación basada en la prestigiosa saga de hack and slash de Capcom 'Devil May Cry'. ¡Pero esto no es todo!

Shankar ha afirmado en una entrevista al medio IGN que compró los derechos de 'Devil May Cry' él mismo "para que los bocazas de Hollywood no la jodiesen también". Un movimiento que le da un control creativo suficiente como para poder poner en práctica el gran bombazo oculto tras el anuncio: 'Devil May Cry' formará parte de un mismo universo compartido con 'Castlevania'.

Puedo intuir por dónde irán los tiros, pero no termino de hacerme a la idea de cómo confluirán las aventuras de Trevor Belmont y Dante. Lo que sí está claro es que la violencia, la riqueza de su diseño de producción y el carácter macarra y desenfadado de la franquicia de Capcom y sus personajes le van a sentar de maravilla a la creatividad de un Adi Shankar que aún tiene mucho que dar a la industria.

Por cierto, aunque no sea nada del otro mundo, para ir abriendo boca y mientras esperamos nuevas noticias del proyecto, podéis ir echándole un vistazo a la serie animada de 'Devil May Cry' que dirigió Shin Itagaki en 2007.