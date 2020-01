'Bad Boys for Life' tendrá continuación: en marcha la cuarta entrega de los dos policías rebeldes

Sony ni siquiera ha querido esperar a saber los números en taquilla de 'Bad Boys for Life' durante su primer fin de semana -se calcula que solamente que en Estados Unidos amasará entre 60 y 70 millones de dólares- para poner en marcha la cuarta entrega de la franquicia 'Dos policías rebeldes'.

Pisando sobre seguro

Además, la productora ha optado por ir sobre seguro contando de nuevo con el guionista Chris Bremner para ocuparse del libreto. Teniendo en cuenta todo el tiempo que pasó desde que se empezó a trabajar en la tercera parte hasta que se materializó -en ella también aparecen acreditados como guionistas Joe Carnahan y Peter Craig, pero el proyecto cambió bastante desde su salida-, es normal que en Sony no quieran andar con experimentos.

Por el momento se desconoce si los realizadores belgas Bilall Fallah y Adil El Arbi repetirán tras las cámaras, pero a día de hoy no están asociados a otro proyecto. De Will Smith y Martin Lawrence no se ha dicho nada, pero nadie concibe una cuarta entrega sin ellos en el reparto.

Por mi parte creía que 'Bad Boys for Life' iba encaminada a ser un buen cierre para la franquicia, pero el final de la misma dejaba todo abierto para un posible regreso en caso de que la acogida del público fuese positiva y parece que así va a ser. Además, en su momento ya se habló de dos entregas más cuando Carnahan iba a dirigir la tercera...

