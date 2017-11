El universo Spider-Man de Sony crecerá con la película sobre el vampiro Morbius

Mientras Marvel aprovecha al superhéroe cedido con 'Spider-Man: Homecoming', en Sony no pierden el tiempo y comienzan a preparar el regreso de trepamuros en algún momento del futuro con proyectos como 'Venom' y Gata Negra, los spin-off del personaje que están desarrollando, y ahora hay que añadir otro más, según THR sería una película en solitario de 'Morbius, el vampiro viviente'.

Burk Sharpless y Matt Sazama, los guionistas de la última 'Power Rangers' (2016), están trabajando en el guion del filme, que han enviado a Sony después de un proceso de desarrollo secreto. La pareja creativa ha trabajado en películas fantásticas tan dudosas como 'Drácula. La leyenda jamás contada' (Dracula Untold, 2014), 'El último cazador de brujas' (The Last Witch Hunter, 2015) y la chapucera 'Dioses de Egipto' (Gods of Egypt, 2016).

Parece que las ganas de ver 'Venom', podrian haber animado a Sony a seguir con una senda de terror en sus villanos, pero la verdad es que el currículum de los guionistas no invita a ponerse a dar palmas.El personaje de Morbius apareció por primera vez en ‘Amazing Spider-Man número 101’, el primer número no escrito por el co-creador del hombre araña. El personaje es un científico que sufría de una rara enfermedad de la sangre e intentó curarse a sí mismo con resultados desastrosos.

Se convirtió en una especie de vampiro con una gran sed de sangre, le salieron colmillos y tenía súper fuerza. De villano convirtió en una figura (anti) heroica del universo Marvel. Dado el interés de Sony en estos personajes oscuros, otros villanos podrían dar el salto podrían ser Misterio o Kraven el cazador. De momento 'Venom' llegará a las salas de cine el 5 de octubre de 2018.