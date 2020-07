'Fallout' será serie en Amazon: los creadores de 'Westworld' preparan la versión televisiva de la saga de videojuegos

El bombazo de la semana. Amazon Studios ha anunciado que prepara la adaptación a serie de televisión de una de las más populares sagas de videojuegos de la actualidad: 'Fallout'. Y, por si eso generase poco interés, resulta que los responsables de la serie serán Jonathan Nolan y Lisa Joy, los cocreadores de 'Westworld'.

En un ejercicio de retrofuturismo, la saga nos presenta un futuro tal y cómo se lo imaginaban allá por 1940. Sin embargo algo ha ido mal y todo ha acabado colapsando por culpa de una guerra nuclear que ha asolado el mundo.

Un futuro postapocalíptico con cierto retrofuturismo

Así, la serie recogerá el contraste entre el páramo y tierras baldías de una generación con la idea utópica de un mundo mejor gracias a la energía nuclear del anterior. Parece que quieren conservar las señas de identidad del juego con un tono severo y toques de cierto humor y fantasías de películas de serie B.

Según Nolan y Joy:

"'Fallout' es uno de los más grandes series de juegos de todos los tiempos. Cada capítulo de esta historia demencialmente imaginativa nos ha costado incontables horas que podríamos haber pasado con la familia y los amigos. Así que estamos increíblemente emocionados por asociarnos con Todd Howard y el resto de lunáticos brillantes de Bethesda para traer a la vida con Amazon a este universo masivo, subersivo y oscuramente divertido"

Todavía no hay más detalles del proyecto, que se suma al de la adaptación de 'The Peripheral' de Gibson en la cartera de series futuras que están desarrollando Joy y Nolan dentro de su contrato millonario con Amazon.

Por otro lado, 'Fallout' no es la única adaptación de un juego importante en marcha, recordemos que Craig Mazin está escribiendo 'The Last of Us' para HBO, Showtime está desarrollando 'Halo' y Cate Blanchett encabeza la producción cinematográfica de 'Borderlands'.