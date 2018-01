La adaptación de 'Halo' a serie de televisión sigue en desarrollo con Steven Spielberg vinculado al proyecto

Desde que en el año 2001 la desarrolladora Bungie Studios acompañase la salida de la primera Xbox con la primera entrega de la multimillonaria franquicia de videojuegos 'Halo', nuestras consolas, PCs y dispositivos móviles han recibido diez secuelas y spinoffs a lo largo de diecisiete años en los que la industria audiovisual no ha logrado materializar ninguna de las ambiciosas producciones que pretendían adaptar las aventuras del Jefe Maestro a la gran o pequeña pantalla.

Obviando las dos olvidables cintas de animación 'Halo 4: Forward Unto Dawn' y 'Halo: The Fall of Reach', y la igualmente prescindible miniserie 'Halo: Nightfall' producida por Ridley Scott; resulta tan curioso como desesperante que la gran adaptación de 'Halo' lleve prácticamente una década dando palos de ciego. Primero fue en forma de largometraje producido por Peter Jackson con Neill Blomkamp a la dirección, virando finalmente al formato televisivo en un proyecto para el canal Showtime capitaneado por Steven Spielberg que lleva varios años en el limbo.

Hoy, gracias al director ejecutivo y presidente de Showtime David Nevins, hemos recibido la feliz noticia de que la serie de 'Halo' sigue en pleno desarrollo, viento en popa y a toda vela y con Spielberg aún vinculado a ella. La buena nueva ha sido confirmada por Gary Levine, presidente de programación del canal, cuyas declaraciones podéis leer a continuación.

"'Halo' continúa estando totalmente en desarrollo, sigue avanzando y estoy animado por lo que hemos visto hasta ahora. Sigue siendo acción real, satisfará completamente a los fans de Halo y creo que también satisfará al público de los dramas de Showtime".

Por el momento no ha trascendido más información sobre el proyecto, ni mucho menos una fecha de estreno aproximada que, para ser sinceros, se antoja especialmente lejana. Pero, como suele decirse, nunca es tarde si la dicha es buena, así que aguardaremos pacientemente la llegada del Jefe Maestro, el Covenant y compañía a su nuevo medio.