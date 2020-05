'Borderlands': Cate Blanchett será Lilith en la adaptación del videojuego que prepara Eli Roth

La adaptación del videojuego 'Borderlands' de Eli Roth acaba de anunciar un llamativo miembro del reparto: Cate Blanchett. La actriz interpretará a Lilith, uno de los cuatro personajes del juego original y que se ha mantenido como un personaje secundario en la franquicia desde entonces.

El Mad Max de Eli Roth

En el universo del videojuego, Lilith es una de las seis sirenas, un grupo de mujeres con poderes increíbles. Además, el director conoce perfectamente a la actriz, puesto que Blanchett y Roth trabajaron juntos anteriormente en 'La casa del reloj en la pared'.

La película es una adaptación del juego original 'Borderlands', que se lanzó en 2009 y generó tres secuelas: 'Borderlands 2' en 2012, 'Borderlands: The Pre-Sequel' en 2014 y 'Borderlands 3' en 2019. El primero estaba ambientado en un futuro lejano, en un momento en que varias megacorporaciones buscan el control de varios planetas para colonizar y explotar sus riquezas y recursos minerales.

El personaje de Lilith ha sido parte importante de la franquicia desde el primer momento y ver a Cate Blanchett en una adaptación de videojuegos no sorprende ya tras su estupendo trabajo en 'Thor: Ragnarok'. El guión de 'Borderlands' corre a cuenta de Craig Mazin, autor de 'Chernobyl' y que también está abordando otra adaptación de videojuego con la serie de televisión 'The Last of Us' para HBO.

"Con la visión de Eli y el guión de Craig, creemos que hemos descifrado el código para llevar el mundo anárquico de 'Borderlands' a la gran pantalla de una manera fresca, convincente y cinematográfica que gustará a los aficionados al cine y a los fanáticos del juego", dijo Nathan Kahane, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, cuando se anunció la película a principios de este año.