'Final Fantasy' tendrá una serie de acción real basada en la 14ª entrega de la saga

Grandes noticias para los fans de 'Final Fantasy'. Sony Pictures Television ha anunciado que prepara una serie de acción real basada en la popular franquicia de videojuegos, en colaboración con Square Enix (desarrollador de los juegos) e Hivemind (productora de 'The Expanse' y la adaptación de 'The Witcher').

Una historia original ambientada en Eorzea

Concretamente, la adaptación va a tomar como base el mundo fantástico de Eorzea presentado en 'Final Fantasy XIV Online' aunque contará una historia original. Se adelanta que mezclarán personajes conocidos por los jugadores de la saga (iniciada en 1987) con otros nuevos y que el argumento girará en torno a la lucha entre magia y tecnología en una aventura por traer la paz a una tierra en guerra.

Chris Parnell, copresidente de Sony Pictures TV, ha dejado las habituales declaraciones entusiastas de cuando se anuncia un proyecto:

"Final Fantasy XIV y Eorzea son la perfecta puerta de entrada a Final Fantasy tanto para los fans de toda la vida como para los recién llegados. Este show va de abrazar y encarnar todos los elementos que han hecho del mito un fenómeno continuamente fascinante, y es un inmenso honor traer a la vida todos los icónicos personajes de Eorzea, localizaciones y conceptos –incluyendo a los favoritos de los fans como Cid y, por supuesto, los chocobos– para la audiencia de televisión".

Los guionistas de la serie serán los desconocidos Ben Lustig y Jake Thornton, que también ejercerán de productores ejecutivos. Cabe recordar que hace 18 años se estrenó en cines 'Final Fantasy: Fuerza Interior' ('Final Fantasy: The Spirits Within'), una ambiciosa y fallida producción que no logró marcar un antes y un después en las adaptaciones de videojuegos. Ahora son otros tiempos, hay otros públicos; esperemos que hayan aprendido la lección y estén afortunados con el proyecto.