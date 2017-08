¿Habrá secuela de 'Antes del anochecer'? Ethan Hawke habla del final de la trilogía y su posible continuación

Nueve años después de 'Antes del amanecer' ('Before Sunrise') nos llegó 'Antes del atardecer' ('Before Sunset') y pasados otros nueve años pudimos ver 'Antes del anochecer' ('Before Midnight'). Hay quien cree que la historia está bien cerrada, que la trilogía es perfecta, pero uno de sus protagonistas, Ethan Hawke, no descarta otra secuela.

El actor, que ahora mismo tiene dos estrenos en cartelera ('Maudie' y 'Valerian'), habló de la trilogía romántica de Jesse y Celine en una reciente entrevista. Desvela que Richard Linklater, Julie Delpy y él tienen acordado reunirse cada cinco años para hablar sobre posibles colaboraciones así que en 2018 contemplarán la posibilidad de una continuación de 'Antes de anochecer' y si merece la pena hacerla. Así lo cuenta Hawke:

"Tras la segunda habría dicho que desde luego iba a hacerse la tercera pero siento que se ha completado cuando la primera empieza con la veterana pareja discutiendo en el tren y al final de la tercera nos hemos convertido en esa pareja. Si fuera a continuarse, tendría que cambiar de forma. Sería algo diferente. Puede que Julie, Rick y yo trabajemos juntos otra vez, puede que revisitemos a esos personajes pero necesita un nuevo estallido de energía. No sé qué sería. No tenemos permitido pensar sobre ello hasta cinco años después: así es como lo hemos hecho siempre. 'Waking Life' pasó cinco años después de 'Antes del amanecer' y con 'Antes del anochecer' nos reunimos cinco años después después de 'Antes del atardecer'. Así que nos vamos a reunir cinco años después del estreno de 'Antes del anochecer', hablar de ello y ver dónde podemos acabar." "Empecé trabajando en ese personaje cuando tenía 25 y la última vez fue cuando tenía 41 así que ha estado conmigo y he tenido que poner mucho de mi propia vida en esas películas."

Es cierto que la trilogía traza un círculo que se rompería con un cuarto film, pero también que todo depende de Linklater, Hawke y Delpy, de sus ganas por rodar otra y de sus ideas para mantener interesante la historia de Jesse y Celine. Muchas cosas pasaron entre cada entrega e igualmente pueden surgir muchos conflictos que contar en la cuarta 'Antes del...', que veríamos en el algún momento del 2022. ¿Qué opinas?

Por otro lado, y a la espera de saber si habrá continuación, el final de 'Antes del anochecer' genera discusión sobre cómo quedan las cosas entre los protagonistas: ¿siguen juntos o la ruptura es inevitable? Ethan Hawke se muestra optimisma al expresar su punto de vista sobre la escena y el futuro de la pareja: