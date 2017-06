Estrenos de cine: Wonder Woman, Jessica Chastain y un selfie

Como cada viernes, toca echar un vistazo a la cartelera en busca de atractivas novedades y propuestas interesantes que nos puedan llevar a nuestra refrigerada sala de cine favorita. Este fin de semana llega a España, por fin, 'Wonder Woman', la película de la superheroína de DC dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot.

Es el gran estreno de la semana pero si no te atrae el cine de superhéroes no te preocupes porque hay de todo: una comedia sobre el hijo de un ministro corrupto, un drama sobre el nazismo liderado por Jessica Chastain, un biopic de la pintora Maud Lewis y la aventura de criar a un águila, entre otros estrenos de diversos géneros. Echa un vistazo y quédate hasta el final, donde encontrarás las recomendaciones del equipo de Espinof.

'Wonder Woman' (2017)

A favor: está siendo el gran éxito de Hollywood en las últimas semanas, un espectáculo elogiado por crítica y público. Todo apunta que, por lo menos, nos va a entrener.

En contra: no deja de ser un blockbuster, un producto diseñado para no molestar a nadie, arrasar en taquilla y vender muñecos. Si te aburren, ya sabes, no pierdas el tiempo.

Crítica en Espinof: 'Wonder Woman' es una maravilla: la mejor película del actual Universo DC

'La casa de la esperanza' ('The Zookeeper's Wife', 2017)

A favor: sin duda, el reparto, con Chastain al frente. Y cuenta una extraordinaria historia real.

En contra: todo apunta que los hechos han sido dulcificados para crear un amable y convencional relato.

'Selfie' (2017)

A favor: su propuesta fresca y divertida, promete hacernos pasar un buen rato retratando la situación del país.

En contra: que la gracia del falso documental sólo funcione a ratos o se agote pronto, como apuntan los críticos menos entusiastas con el trabajo de Víctor García León.

'Maudie, el color de la vida' ('Maudie', 2016)

A favor: los protagonistas, Sally Hawkins y Ethan Hawke, así como la peculiar historia de la pintora.

En contra: da la sensación de que el film tiene como objetivo reivindicar a Maud Lewis, más que aportar algo especial o memorable.

'Tubelight'

A favor: ofrece acción, drama, humor... un espectáculo made in Bollywood.

En contra: es una gran producción destinada al gusto del público indio, y dura más de dos horas. Personalmente, se me ocurren miles de formas mejores para dedicar ese tiempo.

'La película de nuestra vida' (2016)

A favor: parece una propuesta libre, personal y única, que el autor ha hecho lo que le ha dado la gana (para bien y para mal).

En contra: no creo que la sala de cine sea el lugar para estos experimentos. Menos aún, ahora tal como está el negocio. ¿Ir al cine y pagar una entrada para ver esto? ¿Con la oferta que hay en cartelera y plataformas digitales? Allá cada uno, supongo...

'Robby y Tobby en el viaje fantástico' ('Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt', 2016)

A favor: tiene pinta de ser tan absurda, disparatada y tonta que igual funciona para pasar el rato aunque sea involuntariamente.

En contra: posiblemente, sólo haga gracia a los más pequeños. Y lo mismo que antes, ir al cine con los críos para ver algo así me parece un malgasto.

'Hermanos del viento' ('Brothers of the Wind', 2015)

A favor: la espectacularidad de las imágenes, los paisajes, los animales... en pantalla grande tiene que ser increíble.

En contra: parece que la historia es un simplón parche y no hay nada más que ver cómo el águila crece, aprende a volar y vuela (el tráiler cuenta lo poco que hay).

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Juan Luis Caviaro: 'Norman, el hombre que lo conseguia todo' ('Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer'). Por la formidable transformación de Richard Gere, que nunca ha estado mejor, liderando un repartazo en esta sorprendente tragicomedia que se va complicando hasta trazar, ni más ni menos, cómo funciona el mundo.

Adriana Izquierdo: 'I Am Not a Serial Killer'. Sociopatía adolescente incipiente en un drama psicológico disfrazado de thriller. Retorcida, con humor negro y personajes sólidos.

Víctor López: 'Wonder Woman'. Por recuperar el alma que la industria ha hecho perder a las adaptaciones de cómics al explotarlas como negocio.

Jorge Loser: 'La momia' ('The Mummy'). Por su desvergonzada mezcla de referencias pulp, sus guiños a los zombies templarios de Amando de Ossorio y su concepción del terror aventurero con raíces en Nigel Kneale.

Sara Martínez: 'Júlia ist'. El cine español vive uno de sus mejores momentos, pero desgraciadamente sólo tiene espacio en el circuito underground. El debut de Elena Martín forma parte de ese nuevo cine que merece la pena descubrir

Lucía Ros: 'Selfie'. Porque es divertida y a la vez muy crítica con la situación política española.

John Tones: 'Déjame salir' ('Get Out'). Un encuentro único entre sátira social y terror, que recuerda tanto al combativo cine de horror de los 70 como al humor malintencionado en viñetas con ácido de 'Historias de la cripta'.

Mikel Zorrilla: 'El caso Sloane' ('Miss Sloane'). Un sólido thriller que por sí mismo ya te haría pasar un buen rato pero es que además cuenta con una extraordinaria Jessica Chastain que hace que todo sea mejor.