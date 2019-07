'Hellraiser' tendrá nueva encarnación en formato serie a manos de los productores de 'It'

Lo de los derechos de 'Hellraiser' se ha convertido en un auténtico (con perdón) infierno. Pareciera que la accidentada producción de la película original de Clive Barker en 1987 extendió el manto de una maldición que se ha prolongado en el tiempo a golpe de secuelas (unas más indignas que otras, ninguna igualando a la original), spin-offs y productos derivados.

Desde hace unos años, además, se están produciendo películas que continúan la saga sin Doug Bradley -el Pinhead original- a bordo, se rumorea que para que los derechos siguieran activos en manos de sus productores. En cualquier caso, y tras más de una década en la que se estivo moviendo el guión de un reboot que Clive Barker decía que lleva una década escrito, han empezado a surgir proyectos relacionados con 'Hellraiser' con algo más de empaque. Uno de ellos, una película escrita y producida por David S. Goyer (guionista de la trilogía de Batman de Christopher Nolan).

La otra, recién desvelada por Deadline, una serie de televisión que no tendría nada que ver con la película, ya que los derechos de cine y televisión de la franquicia discurren por distintos caminos (los propietarios de los para televisión los tienen desde la venta de New World en 1989). En este caso, los responsables serían Roy Lee y Dan Farah, productores de 'It' y 'Ready Player One', y que en este momento estarían en busca de un showrunner. Su propósito no es recurrir a la historia original, sino a la mitología que ha inspirado historias muy diversas, tanto en cine como en comics y libros.

La película original contaba cómo un extraño cubo rompecabezas, la Configuración del Lamento, estaba capacitado para abrir las puertas del infierno cuando era resuelto correctamente, permitiendo entrar a nuestro mundo a los enigmáticos cenobitas, unas criaturas que han borrado los límites entre placer y dolor. La película, escrita y dirigida con escasísimos medios por Clive Barker inspirándose en su propia novela corta, se convirtió rápidamente en uno de los clásicos indiscutibles del horror más salvaje de los ochenta.