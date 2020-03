El Hulk de Mark Ruffalo podría reaparecer en la serie 'She-Hulk' de Disney+

Suena fuerte el rumor de que Mark Ruffalo volverá a ser Bruce Banner, también conocido como Hulk, en el Universo Cinemático Marvel en la próxima serie 'She-Hulk' de Disney +. Según The Illuminerdi, la estrella de 'Vengadores: Endgame' habría firmado para estar en la serie. Parece ser una actualización reciente, pero los detalles sobre su papel, o el número de episodios en los que puede aparecer, se mantienen en secreto.

Una posibilidad lógica

Teniendo en cuenta lo cerca que está Bruce Banner dentro de la historia de origen de She-Hulk, tiene mucho sentido que Ruffalo se involucre. En los cómics, la prima de Bruce, Jennifer Walters, resulta herida y necesita urgentemente una transfusión de sangre, y el único que está allí para ayudar es Banner. Cuando este le dona parte de su sangre radiactiva, ella se transforma en un ser parecido a Hulk pero que retiene su memoria y personalidad. Se bautiza como She-Hulk y se convirte en una heroína por cuenta propia.

La última vez que vimos a Ruffalo como Hulk fue en 'Vengadores: Endgame', en la que lograba realizar un procedimiento que por fín dejaba cohabitar su intelecto con la fuerza de Hulk, convirtiéndose automáticamente en el Henry Philip McCoy de los héroes no mutantes. Ha aparecido en seis películas de MCU hasta la fecha. El actor habría confirmado conversaciones durante su aparición en un panel de la C2E2 2020.

Ruffalo says there is talk about his Hulk potentially showing up in the #SheHulk series... but talks are preliminary. #C2E2 — LaughingPlace.com (@laughing_place) March 1, 2020

Pese a que se rumorea que la actriz Alison Brie podría ser Jessica, por el momento, no hay noticias oficiales de Disney sobre el elenco o la trama de She-Hulk, uno de los numerosos proyectos de Disney + y Marvel que se lanzarán en los próximos años, junto a proyectos que incluyen Ms. Marvel, Moon Knight, The Falcon and Winter Soldier, WandaVision y What If ...?. Desarrollado para televisión por Jessica Gao ('The Mandalorian'), She-Hulk se estrenará exclusivamente en Disney +, aunque no se ha anunciado ninguna fecha de lanzamiento.