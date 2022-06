'Joker 2' confirmada por Todd Phillips: Joaquin Phoenix ya lee el guion de una esperada secuela que presenta su enloquecido título

Estos últimos días se estaba hablando mucho de la posibilidad de que 'Joker 2' estuviese cogiendo fuerza tras mucho tiempo sin noticias de ella. Todd Phillips, director y coguionista de la primera entrega, acaba de confirmar que así es a través de una publicación de Instagram que, entre otras cosas, desvela que su título provisional es 'Joker: Folie à Deux'.

Más detalles sobre 'Joker 2'

La traducción literal de Folie à Deux sería locura compartida, siendo un término legal que se utiliza para definir el trastorno delirante compartido. No está claro que vaya a ser el título definitivo de la película, pero sí es el que aparece en la imagen del guion que ha publicado Phillips. Por algo lo habrá elegido, ¿quizá para incluir su propia versión de Harley Quinn? No olvidemos que 'Joker' no forma parte del Universo Extendido de DC y que pueden ir a su aire.

Además, Phillips también ha compartido una imagen de Joaquin Phoenix leyendo el guion. El actor siempre se ha mostrado muy cauto ante la posibilidad de retomar el personaje, pero con un guion en sus manos todo resulta más real. Luego siempre podrá poner pegas, pero lo más seguro es que acaben llevando a hacer los ajustes necesarios en lugar de que el proyecto acabe en nada.

Todo apunta a que ahora es una cuestión de tiempo que 'Joker 2' se haga realidad. En DC está claro que la quieren -lógico teniendo en cuenta que recaudó más de 1.070 millones de dólares- y parece que sus principales responsables están por la labor.