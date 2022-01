'Justified': Timothy Olyphant vuelve como el marshal Raylen Givens en la nueva miniserie 'City Primeval'

Seguimos con regresos y, atención, porque el Marshal Raylan Givens regresa. FX ha anunciado 'Justified: City Primeval', una serie limitada que traerá de vuelta al aclamado Timothy Olyphant años después de 'Justified: la Ley de Raylan'. En España la serie se puede ver a través de AXN.

Inspirada en 'City Primeval: High Noon in Detroit', de Elmore Leonard, esta nueva serie nos muestra a este anacronismo andante en Miami intentando equilibrar su vida como Marshal y padre de una chica de 14 años. Un encuentro fortuito le lleva a ir a Detroit, donde se cruza con Clement Mansell, un violento sociópata que ya ha podido escabullirse de la justicia y tiene intención de hacerlo de nuevo.

'Justified: City Primeval' viene de la mano de Dave Andron y Michael Dinner, que ejercen de guionistas, showrunners y, además, dirige Dinner. El creador de la serie original, Graham Yost, está involucrado pero en calidad de productor ejecutivo. La sala de guion se completa con Taylor Elmore, Chris Provenzano, V.J. Boyd, Eisa Davis e Ingrid Escajeda.

De momento, no hay información sobre el reparto de esta miniserie, salvo la confirmación de que el carismático Olyphant la protagonizará. Al actor no le hemos dejado de ver últimamente, de hecho estuvo en la película secuela de 'Deadwood', que se estrenó en HBO en 2019 y tuvo un papel de estrella invitada en 'The Mandalorian'.