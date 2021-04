'Love is in the Air': Kerem Bürsin volverá a trabajar con el director de la serie turca en una película romántica

El éxito de 'Love is in the Air' ha disparado la popularidad del actor Kerem Bürsin, quien todavía no está claro que vaya a continuar en la reciente renovación de la serie turca por 13 episodios más. Eso sí, parece que el final de la misma está a la vuelta de la esquina, pues ya se sabe que Bürsin prepara una película romántica con Altan Dönmez, director de todos los episodios 'Love is in the Air'.

La película tiene el título de 'Çevrimdışı Aşk', que en español vendría a traducirse como 'Amor sin conexión', y será la adaptación de la novela homónima de Sebnem Burcuoglu, una popular escritora turca que también se ocupará de escribir el guion.

'Çevrimdışı Aşk' cuenta la historia de un hombre que está dispuesto a lo que haga falta para triunfar en el competitivo mundo de los negocios en Estambul, pero lo que no esperaba es que un incidente le obligue a mudarse al pueblecito en el que se crio. Allí conocerá a una mujer de la que se enamorara locamente, pero, obviamente, no todo va a ser tan fácil como podría parecer...

Por ahora solo productor

Por el momento, Bürsin está implicado como productor a través de la productora Braveborn films, desconociéndose si también se reservará algún personaje en la misma, sea el protagonista o algún secundario. Lo que está claro es que su presencia, por pequeña que sea, podría dar el empujón necesario a 'Çevrimdışı Aşk' para convertirse en un éxito de taquilla.

